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00:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная США вышла в третий раунд ЧМ по волейболу, обыграв Болгарию

Мужская сборная США по волейболу одержала вторую победу на втором групповом этапе чемпионата мира, который проходит в Италии и Болгарии.

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Американцы в трёх партиях разгромили команду Болгарии со счётом 3:0 (25:20, 25:20, 25:18). Самым результативным игроком матча стал американский доигровщик Аарон Расселл, набравший 16 очков. 12 баллов на счету его товарища по команде Тэйлора Сэндера. Лучшим у болгар стал доигровщик Тодор Скримов, принёсший своей команде 8 очков.

Сборная США одержала седьмую победу подряд и гарантировала себе выход в третий групповой этап с первого места в группе G. У Болгарии, Ирана и Канады по 4 победы.

Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Второй групповой этап
Группа G. София, Болгария

Болгария — США — 0:3 (20:25, 20:25, 18:25).

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