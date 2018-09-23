Сборная США вышла в третий раунд ЧМ по волейболу, обыграв Болгарию
Мужская сборная США по волейболу одержала вторую победу на втором групповом этапе чемпионата мира, который проходит в Италии и Болгарии.
Мужская сборная США по волейболу одержала вторую победу на втором групповом этапе чемпионата мира, который проходит в Италии и Болгарии.
Американцы в трёх партиях разгромили команду Болгарии со счётом 3:0 (25:20, 25:20, 25:18). Самым результативным игроком матча стал американский доигровщик Аарон Расселл, набравший 16 очков. 12 баллов на счету его товарища по команде Тэйлора Сэндера. Лучшим у болгар стал доигровщик Тодор Скримов, принёсший своей команде 8 очков.
Сборная США одержала седьмую победу подряд и гарантировала себе выход в третий групповой этап с первого места в группе G. У Болгарии, Ирана и Канады по 4 победы.
Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Второй групповой этап
Группа G. София, Болгария
Болгария — США — 0:3 (20:25, 20:25, 18:25).