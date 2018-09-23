Сборная США вышла в третий раунд ЧМ по волейболу, обыграв Болгарию

Американцы в трёх партиях разгромили команду Болгарии со счётом 3:0 (25:20, 25:20, 25:18). Самым результативным игроком матча стал американский доигровщик Аарон Расселл, набравший 16 очков. 12 баллов на счету его товарища по команде Тэйлора Сэндера. Лучшим у болгар стал доигровщик Тодор Скримов, принёсший своей команде 8 очков.