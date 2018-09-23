Российские волейболисты обыграли итальянцев в матче второго раунда чемпионата мира

Игра группы E завершилась со счетом 3−2 в пользу россиян.

Во втором раунде 16 сборных разделены на четыре группы по четыре команды. В третий раунд пробьются победители групп, а также две лучшие команды из занявших вторые места. При этом набранные по итогам двух раундов очки суммируются.

Сборная России выступает в группе E с командами Нидерландов, Италии и Финляндии. Команда Сергея Шляпникова идет на втором месте с пятью победами и 15 очками в активе. Лидируют итальянцы (6 побед, 19 очков), голландцы (5, 14) и финны (2, 6) занимают третье и четвертое места соответственно. В следующем матче россияне 23 сентября сыграют с командой Финляндии.