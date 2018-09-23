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19:56 (мск), источник: ТАСС

Российские волейболисты обыграли финнов и гарантировали себе выход в третий раунд ЧМ

РИМ, 23 сентября. /ТАСС/. Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Финляндии в третьем матче второго группового раунда чемпионата мира, который проходит в Италии и Болгарии. Встреча прошла в Милане.

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Источник: РИА "Новости"

Матч группы Е завершился со счетом 3−0 (25:17, 25:19, 25:22) в пользу российской команды. Самым результативным волейболистом матча стал диагональный сборной России Виктор Полетаев, набравший 18 очков.

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Во втором раунде 16 сборных разделены на четыре группы по четыре команды. В третий раунд пробьются победители групп, а также две лучшие команды из занявших вторые места. При этом набранные по итогам двух раундов очки суммируются.

Соперниками сборной России по группе Е являются команды Нидерландов, Италии и Финляндии. Российские волейболисты одержали шесть побед при двух поражениях и занимают второе место в группе, уступая итальянцам. Россияне обеспечили себе попадание в число двух лучших команд из тех, которые стали вторыми в своих группах. Сборные Бельгии и Болгарии, которые боролись с россиянами за попадание в третий раунд, имеют в своем активе только по четыре победы и уже не смогут опередить сборную России.

В третьем раунде шесть команд будут разделены на две группы. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал. Матчи третьего раунда пройдут 26, 27, 28 сентября.

Чемпионат мира завершится 30 сентября. Сборная России никогда не побеждала на мировых первенствах. В активе российских волейболистов одно серебро (2002). Сборная СССР побеждала на чемпионатах мира шесть раз, последняя победа случилась на турнире 1982 года в Аргентине.

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