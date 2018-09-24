Определились все участники третьего группового раунда чемпионата мира по волейболу

В воскресенье были сыграны заключительные матчи второго группового раунда. В нем 16 сборных были разделены на четыре группы по четыре команды. В третий раунд пробились победители групп (сборные Италии, Бразилии, США и Польши), а также две лучшие команды из занявших вторые места (команды России и Сербии).