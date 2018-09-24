Жеребьевка третьего группового раунда ЧМ по волейболу состоится 24 сентября

В воскресенье завершился второй групповой этап, по итогам которого шесть лучших сборных вышли в следующий раунд. С первых мест в своих группах вышли сборные Бразилии, США, Польши и Италии. Сборные России и Сербии вышли в третий групповой раунд, как команды с лучшими показателями среди сборных, занявших вторые места в своих группах.