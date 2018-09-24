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01:58 (мск), источник: Р-Спорт

Жеребьевка третьего группового раунда ЧМ по волейболу состоится 24 сентября

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Жеребьевка третьего группового раунда чемпионата мира по волейболу среди мужских команд состоится 24 сентября, сообщается на официальном сайте турнира.

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Источник: РИА "Новости"

В воскресенье завершился второй групповой этап, по итогам которого шесть лучших сборных вышли в следующий раунд. С первых мест в своих группах вышли сборные Бразилии, США, Польши и Италии. Сборные России и Сербии вышли в третий групповой раунд, как команды с лучшими показателями среди сборных, занявших вторые места в своих группах.

На третьем групповом этапе шесть команд будут распределены по двум группам. Сборная России попала в группу I. Участниками плей-офф станут по две лучшие команды в каждой группе.

Матчи третьего группового этапа пройдут в Турине с 26 по 28 сентября.

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