Стали известны соперники сборной России на третьем групповом этапе ЧМ-2018
Состоялась жеребьёвка третьего группового этапа мужского чемпионата мира по волейболу, который проходит в Италии и Болгарии.
Состоялась жеребьёвка третьего группового этапа мужского чемпионата мира по волейболу, который проходит в Италии и Болгарии.
Участие в соревнованиях продолжают четыре победителя второго группового раунда — Италия, Бразилия, США и Польша, а также сборные России и Сербии, показавшие лучшие результаты среди команд, занявших вторые места.
Подопечные Сергея Шляпникова в группе I сыграют со сборными Бразилии и США. В группу J попали команды Италии, Польши и Сербии.
Матчи третьего группового этапа чемпионата мира пройдут с 26 по 28 сентября. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал.
Чемпионат мира в Италии и Болгарии завершится 30 сентября. Действующими чемпионами мира являются поляки.