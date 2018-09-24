Стали известны соперники сборной России на третьем групповом этапе ЧМ-2018

Источник: РИА "Новости"

Участие в соревнованиях продолжают четыре победителя второго группового раунда — Италия, Бразилия, США и Польша, а также сборные России и Сербии, показавшие лучшие результаты среди команд, занявших вторые места.

Подопечные Сергея Шляпникова в группе I сыграют со сборными Бразилии и США. В группу J попали команды Италии, Польши и Сербии.

Матчи третьего группового этапа чемпионата мира пройдут с 26 по 28 сентября. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал.