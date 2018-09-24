Нестрашная «группа смерти». Кто теперь на нашем пути

Источник: Спорт-Экспресс

Нам с жеребьевкой не повезло. России достался худший расклад из возможных. Бразильцы — олимпийские чемпионы и первая команда мирового рейтинга, американцы — единственная сборная, которая на этом чемпионате мира не проиграла ни разу. Другая компания, в которую к хозяевам турнира, итальянцам, угодили поляки и сербы, выглядит заметно слабее.

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Вспомните сетку французов на футбольном ЧМ

Вот только огорчаться нет никакого смысла. Для всех шести команд турнир начинается с чистого листа. Никто не будет вспоминать о том, как мощно шли американцы, если они не выйдут в полуфинал. Точно так же забудется, в каком тяжелом положении после первого группового этапа оказалась российская сборная, если в среду и четверг она одержит победы.

У нашей команды на этом чемпионате мира одна цель — первое место. И при таких раскладах нет особой разницы, когда играть с главными соперниками: сейчас, в полуфинале или финале. Надеяться на благоприятный жребий вообще дело сомнительное. Вспомним хотя бы плей-офф недавнего футбольного чемпионата мира. В нижней половине сетки после вылета испанцев казалось, что англичанам выложена ковровая дорожка вплоть до самого финала. Ан нет, в итоге они даже в тройку не попали. А вот французам с первого же матча пришлось рубиться с футбольным монстром — Аргентиной. Потом с крайне дисциплинированным Уругваем, молниеносной Бельгией и не знающей усталости Хорватией. Чем закончилось дело — все помнят.

Так и команде Сергея Шляпникова нужно снимать скальпы с ведущих сборных. И недавнюю победу над Италией в этом смысле переоценить сложно. Дело не только в турнирных раскладах, но и в психологии.

Третье поражение от одной из ведущих мировых команд (после США и Сербии) было бы перебором. Теперь же становится все отчетливее понятно, что сборная после первого группового этапа набирает обороты. У этих парней все в порядке как с игрой, так и с умением выстоять в самый тяжелый момент. Иначе у Италии в Милане при аншлаге выиграть пятый сет просто невозможно.

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Бег по восьмой дорожке

Открывать «Финал шести» наша команда будет матчем с Бразилией и решаться в этой игре будет многое. В полуфинале июльской Лиги наций россияне разнесли южноамериканцев, прервав серию поражений, которая длилась несколько лет. В моральном плане переоценить ту победу сложно. Уверенности в себе в очной встрече у россиян должно быть куда больше.

По сравнению с Лигой наций в составе олимпийских чемпионов одно заметное изменение в составе — в команду вернулся 34-летний Липе. В Рио-2016 они вместе Лукарелли были основными доигровщиками сборной и сыграли ключевую роль в итоговом успехе. После триумфа на домашних Играх Липе объявил о завершении карьеры. Однако, когда стало понятно, что в команде его полноценно заменить некем, спортсмен не смог отказать национальной сборной — и вернулся в строй.

По чемпионату мира бразильцы прошлись довольно уверенно. Обыграли мощных французов, неуступчивых канадцев и совершили камбэк в ничего не значащей для них игре с бельгийцами, в которой уступали 0:2 по сетам. Единственное пока поражение команда потерпела от голландцев.

То есть за восемь матчей в бразильском механизме произошел один лишь сбой. Ждать подарков от них точно не стоит.

А уже в четверг россияне сыграют с американцами. С одной стороны, день отдыха между играми мог бы пойти на пользу, но с другой — нам не нужно будет держать в голове различные расклады. Нужно просто одержать две победы и железно выходить в полуфинал. Это как в беге на 400 м угодить на восьмую дорожку — ты не видишь соперников и просто молотишь во всю прыть, не оглядываясь на соперников. Зачастую это приводит к личным рекордам, хотя восьмая дорожка оптимальной не считается.

С США у нас счеты особые. Особенно после поражения на первом групповом этапе. Но на данном этапе чемпионата мира победа с любым счетом с лихвой компенсирует ту неудачу. Все только в наших руках.

Расписание «Финала шести»

Группа I

26 сентября

18:00. Бразилия — Россия

27 сентября

18:00. США — Россия

28 сентября

18:00. Бразилия — США

Группа J

26 сентября

22:15. Италия — Сербия

27 сентября

21.30. Польша — Сербия

28 сентября

​22.15. Италия — Польша.