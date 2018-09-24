ВФВ: Допуск к участию в Суперлиге получит команда «Протон-Саратов»

В соответствии в регламентом ВФВ и учитывая мнение федерации волейбола Саратовской области, а также обращение в ВФВ заместителя губернатора Саратовской области, исполком принял решение отказать «Протону» в продлении срока подачи документов для участия в российской Суперлиге до 1 октября.