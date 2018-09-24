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15:31 (мск), источник: Чемпионат.com

ВФВ: Допуск к участию в Суперлиге получит команда «Протон-Саратов»

Исполком Всероссийской федерации волейбола принял решение по ситуации с саратовским «Протоном», который испытывает финансовые трудности.

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В соответствии в регламентом ВФВ и учитывая мнение федерации волейбола Саратовской области, а также обращение в ВФВ заместителя губернатора Саратовской области, исполком принял решение отказать «Протону» в продлении срока подачи документов для участия в российской Суперлиге до 1 октября.

К участию в чемпионате России среди команд Суперлиги будет допущена команда «Протон-Саратов» (Саратов), сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола. Контроль за выполнением постановления ВФВ было возложен на директорат ВФВ по организации и проведению соревнований.

«Протон» занял шестое место в минувшем розыгрыше женской Суперлиги.

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