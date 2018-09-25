«Мы были у пропасти. Но русским это нужно»: Владимир Алекно — о чемпионате мира

Источник: Спорт-Экспресс

Сегодня сборная России начинает третий этап чемпионата мира, в котором подопечным Сергея Шляпникова предстоит сражение в «группе смерти» с олимпийскими чемпионами бразильцами и командой США, которая пока не проиграла на нынешнем турнире ни одного матча. Перспективы россиян оценил Владимир Алекно, с которым наша сборная выиграла титул Олимпиады-2012.

— Как вам жеребьевка «Финала шести»?

— На данном этапе выбирать особо не приходится. Да и с учетом наших целей — смысла нет. Я не вижу ничего катастрофичного в такой группе. На первом этапе мы встали у пропасти. Это как раз то, что нам, русскому духу, и было нужно. А потом пошли от этой пропасти вперед. Все три игры на втором групповом этапе это показали. Думаю, что те спокойствие и уверенность, которые были у команды на протяжении полугода, снова появились. По крайней мере, я так вижу. А вот ни у Бразилии, ни у Америки ничего выдающегося не нахожу.

— Кто из них сейчас опаснее? Американцы еще ни одной игры не проиграли.

— Ну, подождите. Танец хорош концовкой. Турнир тяжелейший, команды подошли к нему в разном физическом состоянии. Мы начали не лучшим образом, но сейчас, хочется верить, выходим на пик. Так что давайте еще посмотрим, что дальше будет с этими американцами.

— Нынешние бразильцы не такие страшные, как лет пять назад?

— Да нет, конечно, это не та Бразилия. Ключевая фигура у них — Бруно. Он всех мобилизует и делает игру команде. Но эта сборная, больше чем уверен, по силам России.

— Июльский полуфинал Лиги наций, в котором наша команда разгромила бразильцев, психологически на предстоящую игру влиять будет?

— Хотелось бы. Но мне сложно говорить отсюда. Тяжело быть объективным, лежа на диване. Я сам не люблю их, диванных специалистов в галстуках, и, конечно, не хочу таковым становиться. Могу лишь поделиться своими впечатлениями со стороны.

Тот ритм и выражение лиц говорят о том, что проблем теперь быть не должно. Волнение, понятно, будет. Но не думаю, что с ним не удастся справиться. В команде есть опытные игроки, которые найдут правильные слова, чтобы поддержать молодежь. У пропасти мы уже постояли — теперь будем двигаться вперед.

— В 2002 году, когда Россия выиграла единственную медаль на чемпионатах мира, команда тоже была в шаге от вылета после первого же этапа. Без этого нам никак?

— И тогда стояли, и потом, и сейчас. Нам нужна эта пропасть.

— Только грань тонкая. Можно как упасть, так и полететь далеко вперед.

— Будем надеяться на лучшее.

— Игры с Бразилией и США у нас пойдут подряд, без дня отдыха. Это плюс или минус?

— Честно говоря, снова не хочу рассуждать, как диванный специалист. Нужно быть в команде, чтобы понимать, в каком состоянии ребята. Мне кажется, день отдыха был бы не лишним. Тем более, что все команды играют с минимумом замен. Передышка вряд ли кому-то пошла бы в минус.

— По каким признакам заметно, что команда набирает обороты?

— По всем. Есть смелость, свобода дыхания, движение. Они играют в тот волейбол, в который умеют. Два связующих на протяжении многих лет гармонично дополняют друг друга. А тех центральных, которые есть сегодня у нас, как мне кажется, нет больше ни у кого в мире. Это лучшая тройка за всю историю, что я видел в сборной России.

— На всякий случай, уточню: Дмитрий Мусэрский, Артем Вольвич и Ильяс Куркаев?

— Да-да-да. Поэтому этим парням не должно быть равных.

— От каких факторов будет зависеть исход в матчах с США и Бразилией? От подач?

— Да миллион факторов! Играть нужно в волейбол.

Самый страшный соперник для нас — это сборная России. Как оно и было. А любой компонент у нас есть. Если подадим подачу, у нас есть три центральных, которые потом сделают свое дело. Есть два молодых принимающих, которым только дай свободу — и все. Есть опытнейшие либеро и связующие. А Максу надо чуть отпустить ситуацию. Какие нам еще факторы нужны? Должно сложиться все вместе — и будет порядок.

— Почему, по-вашему, у Михайлова не пошло с Сербией и США?

— Провокационный вопрос. Откуда я могу знать?

— Вы много лет с ним работаете и хорошо его знаете.

— Он слишком ответственный. Был бы раздолбаем — было бы лучше. Макс крайне серьезно относится к своему дело и порой ему это очень мешает.

— Каково вам смотреть по телевизору за сборной, которую сами еще недавно тренировали и всех игроков в которой прекрасно знаете?

— По-разному. Бывают моменты, когда я очень радуюсь, что нахожусь на диване. А иногда кажется, что хотелось бы помочь.

Календарь «Финала шести»

Группа I

26 сентября, 18.00. Бразилия — Россия

27 сентября, 18.00. США — Россия

28 сентября, 18.00. Бразилия — США.

Группа J

26 сентября, 22.15. Италия — Сербия

27 сентября, 21.30. Польша — Сербия

28 сентября, 22.15. Италия — Польша.