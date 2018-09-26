Российские волейболисты проиграли бразильцам в первом матче третьего раунда ЧМ

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 3−2 в пользу бразильцев. В следующем матче сборная России 27 сентября сыграет с командой США.

На третьем групповом раунде шесть команд разделены на две группы. Сборная России выступает в группе I с командами Бразилии и США, в группу J попали сборные Сербии, Польши и Италии. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал чемпионата мира, худшие сборные сыграют в матче за пятое место.