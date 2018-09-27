Российские волейболисты проиграли американцам и не смогли выйти в полуфинал ЧМ

В третьем групповом раунде шесть команд разделены на две группы. Сборная России выступала в группе I с командами Бразилии и США, в группу J попали сборные Сербии, Польши и Италии. По две лучшие команды из каждой группы попадают в полуфинал чемпионата мира, худшие сборные сыграют в матче за пятое место. Таким образом, потерпев два поражения в третьем раунде, россияне не смогут побороться за медали мирового первенства, они сыграют в матче за пятое место.