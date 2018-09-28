Россия на ЧМ: пора возвращать престиж

Источник: Спорт-Экспресс

Состав сборной России

Связующие: Евгения Старцева (капитан), Татьяна Романова. Диагональные: Наталия Гончарова, Дарья Малыгина.

Доигровщицы: Ирина Воронкова, Ксения Парубец, Анна Котикова, Ольга Бирюкова.

Блокирующие: Ирина Королева, Ирина Фетисова, Екатерина Любушкина, Екатерина Ефимова.

Либеро: Дарья Талышева, Алла Галкина.

Наша женская сборная — одна из самых титулованных команд в истории. Из трех последних чемпионатов мира россиянки выиграли два. Но после триумфа на чемпионате Европы-2015 у сборной наступили тяжелые времена. В 2016 году было разгромное поражение от сербок в четвертьфинале Олимпиады, в следующем — неудачные выступления на «Гран-при», Всемирном кубке чемпионов и 0:3 от Турции в четвертьфинале чемпионата Европы.

Некогда грозную сборную России перестали бояться. И пришла пора возвращать престиж.

Формат

Наивно предполагать, что наша команда запросто выкинет из головы последние сезоны, и сразу же выиграет чемпионат мира. Жизнь — не кино и даже если сейчас россиянки, как положено по классике голливудских фильмов, начнут тренироваться по ночам — это не сработает. Слететь с вершины можно в мгновение, а вот чтобы снова забраться на нее, нужно время.

Официальная задача, которая была озвучена еще перед началом года — выход в полуфинал. Вот это на данном этапе уже более объективно. После череды неудач вернуться в четверку лучших команд мира было бы ощутимым шагом вперед. Хотя сделать это будет непросто. Китай, США, Бразилия и Сербия очень мощны и обойти хотя бы одну из этих команд для любой другой сборной станет настоящим достижением.

В том, что наши девушки выйдут во второй групповой этап, нет никаких сомнений. Другой вопрос, что сделать это нужно с минимальными потерями — как и на мужском чемпионате мира, все очки переходят во второй этап. В секстете с нами: Тринидад и Тобаго, Таиланд, Азербайджан, Корея и США.

Очевидно, что фаворит здесь — американки, действующие чемпионки мира. Главный тренер нашей сборной Вадим Панков отметил, что опасны обе азиатские команды. Хотя обыгрывать их россиянкам, конечно, надо.

Во втором раунде объединяются группы A и D, а также B и C. Означает это, что нам на следующем этапе достанутся Китай, Италия, Турция и, скорее всего, Болгария. Если, конечно, не выстрелят канадки или кубинки, что, в общем-то, не исключено. И вот из всего этого великолепия в «Финал шести» выйдут только три команды. На бумаге все выглядит так, что США и Китай пройдут дальше, а вот за третью путевку будут биться россиянки, итальянки и турчанки. Но опять же, это не пасьянс и нет никаких гарантий, что именно такими итоговые расклады и окажутся. В спорте, тем более женском, возможно все.

Состав

Вспомним хотя бы прошлый чемпионат мира. Четыре года назад до «Финала шести» добрались доминиканки. Кто их там ждал? А они ведь еще зарубились с китаянками, проиграв будущим олимпийским чемпионкам Рио лишь на тай-брейке. Хочется верить, на этот раз командой-открытием станет именно российская сборная.

К сожалению, не поможет команде Татьяна Кошелева. Опытная доигровщица еще не набрала кондиций после тяжелейшей травмы. На недавнем турнире в Монтре сборная потеряла набравшую отличные кондиции Наталью Кроткову. Ее уже прооперировали в Германии. Здоровьем и личными делами занимается Екатерина Панкова.

Тем не менее, в команде есть те, кто знает, что такое большие победы и как их добиваться. Наталия Гончарова — диагональная мирового уровня. Есть Евгения Старцева, которая была основной связкой на победном ЧМ-2010. Ирина Фетисова, Ирина Королева и Ксения Парубец были в стартовом составе в финальном матче ЧЕ-2015, который закончился триумфом. Большим опытом обладает тренерский штаб во главе с Панковым.

Так что Россия, хоть и не ходит в фаворитах, навести шороху в Японии может. По составу наша команда ничем не слабее Доминиканской республики образца 2014 года. Так почему бы не дойти до полуфинала?

Верим в лучшее и надеемся, что чемпионат мира подарит нам долгожданные победы над топ-сборными. Все мы по ним очень соскучились.

Группа С

США, Россия, Корея, Таиланд, Азербайджан, Тринидад и Тобаго.

29 сентября, суббота

7.40. Россия — Тринидад и Тобаго.

30 сентября, воскресенье

13.20. Таиланд — Россия.

2 октября, вторник

7.40. Россия — Азербайджан.

3 октября, среда

10.10. Корея — Россия.