Россия на ЧМ: пора возвращать престиж
Женская сборная вступает в борьбу на чемпионате мира.
Женская сборная вступает в борьбу на чемпионате мира.
Наша женская сборная — одна из самых титулованных команд в истории. Из трех последних чемпионатов мира россиянки выиграли два. Но после триумфа на чемпионате Европы-2015 у сборной наступили тяжелые времена. В 2016 году было разгромное поражение от сербок в четвертьфинале Олимпиады, в следующем — неудачные выступления на «Гран-при», Всемирном кубке чемпионов и 0:3 от Турции в четвертьфинале чемпионата Европы.
Наивно предполагать, что наша команда запросто выкинет из головы последние сезоны, и сразу же выиграет чемпионат мира. Жизнь — не кино и даже если сейчас россиянки, как положено по классике голливудских фильмов, начнут тренироваться по ночам — это не сработает. Слететь с вершины можно в мгновение, а вот чтобы снова забраться на нее, нужно время.
Официальная задача, которая была озвучена еще перед началом года — выход в полуфинал. Вот это на данном этапе уже более объективно. После череды неудач вернуться в четверку лучших команд мира было бы ощутимым шагом вперед. Хотя сделать это будет непросто. Китай, США, Бразилия и Сербия очень мощны и обойти хотя бы одну из этих команд для любой другой сборной станет настоящим достижением.
В том, что наши девушки выйдут во второй групповой этап, нет никаких сомнений. Другой вопрос, что сделать это нужно с минимальными потерями — как и на мужском чемпионате мира, все очки переходят во второй этап. В секстете с нами: Тринидад и Тобаго, Таиланд, Азербайджан, Корея и США.
Во втором раунде объединяются группы A и D, а также B и C. Означает это, что нам на следующем этапе достанутся Китай, Италия, Турция и, скорее всего, Болгария. Если, конечно, не выстрелят канадки или кубинки, что, в
Вспомним хотя бы прошлый чемпионат мира. Четыре года назад до «Финала шести» добрались доминиканки. Кто их там ждал? А они ведь еще зарубились с китаянками, проиграв будущим олимпийским чемпионкам Рио лишь на
К сожалению, не поможет команде Татьяна Кошелева. Опытная доигровщица еще не набрала кондиций после тяжелейшей травмы. На недавнем турнире в Монтре сборная потеряла набравшую отличные кондиции Наталью Кроткову. Ее уже прооперировали в Германии. Здоровьем и личными делами занимается Екатерина Панкова.
Тем не менее, в команде есть те, кто знает, что такое большие победы и как их добиваться. Наталия Гончарова — диагональная мирового уровня. Есть Евгения Старцева, которая была основной связкой на победном ЧМ-2010. Ирина Фетисова, Ирина Королева и Ксения Парубец были в стартовом составе в финальном матче ЧЕ-2015, который закончился триумфом. Большим опытом обладает тренерский штаб во главе с Панковым.
Так что Россия, хоть и не ходит в фаворитах, навести шороху в Японии может. По составу наша команда ничем не слабее Доминиканской республики образца 2014 года. Так почему бы не дойти до полуфинала?
Группа С
США, Россия, Корея, Таиланд, Азербайджан, Тринидад и Тобаго.
29 сентября, суббота
7.40. Россия — Тринидад и Тобаго.
30 сентября, воскресенье
13.20. Таиланд — Россия.
2 октября, вторник
7.40. Россия — Азербайджан.
3 октября, среда
10.10. Корея — Россия.
4 октября, четверг
13.10. Россия — США.