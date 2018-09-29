Определились все полуфиналисты чемпионата мира по волейболу среди мужчин

В полуфиналах между собой встретятся сборный Бразилии и Сербии, а также команды Польши и США. Игры пройдут 29 сентября. На следующий день состоится финал, в котором сыграют победители полуфинальных пар. Проигравшие разыграют бронзовые медали турнира.
Сборная России проиграла на третьем групповом этапе бразильцам (2−3) и американцам (0−3), разделив в итоге пятое и шестое место с командой Италии. В первом раунде российская сборная обыграла команды Австралии (3−0), Туниса (3−0) и Камеруна (3−0), но проиграла американцам (1−3) и сербам (2−3). Во втором раунде россияне победили во всех трех матчах, обыграв голландцев (3−0), итальянцев (3−2) и финнов (3−0).
Российские волейболисты никогда не побеждали на мировых первенствах, в их активе одно серебро (2002). Сборная СССР побеждала на чемпионатах мира шесть раз, последняя победа случилась на турнире 1982 года в Аргентине. Из всех полуфиналистов больше всех золотых медалей имеет сборная Бразилии — три награды. Далее идут поляки — две медали, американцы — одна, а вот сборная Сербии золотых наград чемпионата мира пока не завоевывала.