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09:57 (мск), источник: ТАСС

Определились все полуфиналисты чемпионата мира по волейболу среди мужчин

ТАСС, 29 сентября. Стали известны все участники полуфинальных матчей чемпионата мира по волейболу среди мужских команд. Сборная России заняла третье место в группе и лишилась шансов побороться за медали турнира.

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Источник: РИА "Новости"

В полуфиналах между собой встретятся сборный Бразилии и Сербии, а также команды Польши и США. Игры пройдут 29 сентября. На следующий день состоится финал, в котором сыграют победители полуфинальных пар. Проигравшие разыграют бронзовые медали турнира.

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Российские волейболисты проиграли американцам и не смогли выйти в полуфинал ЧМ

Сборная России проиграла на третьем групповом этапе бразильцам (2−3) и американцам (0−3), разделив в итоге пятое и шестое место с командой Италии. В первом раунде российская сборная обыграла команды Австралии (3−0), Туниса (3−0) и Камеруна (3−0), но проиграла американцам (1−3) и сербам (2−3). Во втором раунде россияне победили во всех трех матчах, обыграв голландцев (3−0), итальянцев (3−2) и финнов (3−0).

Российские волейболисты никогда не побеждали на мировых первенствах, в их активе одно серебро (2002). Сборная СССР побеждала на чемпионатах мира шесть раз, последняя победа случилась на турнире 1982 года в Аргентине. Из всех полуфиналистов больше всех золотых медалей имеет сборная Бразилии — три награды. Далее идут поляки — две медали, американцы — одна, а вот сборная Сербии золотых наград чемпионата мира пока не завоевывала.

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