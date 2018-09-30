Сборная Польши будет защищать титул в финале ЧМ по волейболу против Бразилии
Мужская сборная Польши по волейболу вышла в финал чемпионата мира, который проходит в Италии и Болгарии.
Мужская сборная Польши по волейболу вышла в финал чемпионата мира, который проходит в Италии и Болгарии.
В полуфинальном матче польские волейболисты только на
Самым результативным игроком встречи стал диагональный польской команды Бартош Курек, набравший 29 очков. 22 балла принёс своей команде доигровщик Михал Кубяк. У американцев по 19 очков в активе диагонального Мэттью Андерсона и доигровщика Тэйлора Сэндера.
В финале 30 сентября поляки будут защищать титул в противостоянии с командой Бразилии. Американцы встретятся со сборной Сербии в матче за бронзу.
Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Турин, Италия
Полуфинал.
Польша — США — 3:2 (25:22, 20:25, 23:25, 25:20, 15:11).