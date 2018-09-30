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15:06 (мск), источник: Р-Спорт

Граса: Российские волейболисты никогда не имели проблем с допингом

ТУРИН (Италия), 30 сен — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Российские волейболисты никогда не имели проблем с допингом, заявил президент Международной федерации волейбола (FIVB) Ари Граса.

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Источник: РИА "Новости"

На заседании исполкома WADA 20 сентября было принято решение восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах. Ранее генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко сообщил РИА Новости, что ВФВ подала заявку на проведение в России мужского чемпионата мира 2022 года.

«Международная федерация волейбола никогда не имела допинговых проблем с российскими волейболистами. Мы были первой федерацией, которая отправила письмо в МОК о том, что в российском волейболе нет проблем в этом вопросе. Мы брали много проб и анализировали их в лабораториях Германии и Канады — никаких проблем. Для меня в этом направлении все хорошо», — сказал Граса журналистам в ответ на вопрос, как повлияет восстановление РУСАДА в свете возможного проведения ЧМ по волейболу в России.

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