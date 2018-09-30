Граса: Российские волейболисты никогда не имели проблем с допингом

«Международная федерация волейбола никогда не имела допинговых проблем с российскими волейболистами. Мы были первой федерацией, которая отправила письмо в МОК о том, что в российском волейболе нет проблем в этом вопросе. Мы брали много проб и анализировали их в лабораториях Германии и Канады — никаких проблем. Для меня в этом направлении все хорошо», — сказал Граса журналистам в ответ на вопрос, как повлияет восстановление РУСАДА в свете возможного проведения ЧМ по волейболу в России.