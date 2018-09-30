Волейболистки сборной России обыграли Таиланд в матче чемпионата мира
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Женская сборная России по волейболу одержала волевую победу над соперницами из Таиланда в матче первого группового этапа чемпионата мира в Японии.
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Женская сборная России по волейболу одержала волевую победу над соперницами из Таиланда в матче первого группового этапа чемпионата мира в Японии.
Встреча группы C, состоявшаяся в воскресенье в Кобе, завершилась со счетом 3−2 (21:25, 17:25, 25:13, 25:21, 15:9) в пользу россиянок. В составе победительниц самой результативной стала Наталия Гончарова, которая набрала 30 очков. Соперницам наибольшее количество баллов принесла Кокрам Пимпичая (19).
В следующем матче 2 октября россиянки встретятся с командой Азербайджана.