Волейболистки сборной России обыграли Таиланд в матче чемпионата мира

Встреча группы C, состоявшаяся в воскресенье в Кобе, завершилась со счетом 3−2 (21:25, 17:25, 25:13, 25:21, 15:9) в пользу россиянок. В составе победительниц самой результативной стала Наталия Гончарова, которая набрала 30 очков. Соперницам наибольшее количество баллов принесла Кокрам Пимпичая (19).