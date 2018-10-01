Сборная Польши защитила титул чемпиона мира по волейболу, обыграв Бразилию

Самым результативным игроком в составе сборной Польши стал диагональный Бартош Курек, набравший 24 очка. Его коллега по амплуа из Бразилии Уоллес де Соуза принёс своей команде 14 баллов.
Поляки в третий раз в истории и во второй раз подряд стали чемпионами мира. В 2014 году в финале домашнего чемпионата мира они также обыграли сборную Бразилии (3:1).
Ранее бронзовые медали соревнований завоевали американские волейболисты, в матче за третье место обыгравшие сборную Сербии со счётом 3:1 (23:25, 25:17, 32:30, 25:19).
Сборная России завершила турнир на пятом месте, не сумев выйти в полуфинал после поражений от команд Бразилии (2:3) и США (0:3) на третьем групповом этапе.