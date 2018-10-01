Сборная Польши защитила титул чемпиона мира по волейболу, обыграв Бразилию

Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком в составе сборной Польши стал диагональный Бартош Курек, набравший 24 очка. Его коллега по амплуа из Бразилии Уоллес де Соуза принёс своей команде 14 баллов.

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Поляки в третий раз в истории и во второй раз подряд стали чемпионами мира. В 2014 году в финале домашнего чемпионата мира они также обыграли сборную Бразилии (3:1).

Ранее бронзовые медали соревнований завоевали американские волейболисты, в матче за третье место обыгравшие сборную Сербии со счётом 3:1 (23:25, 25:17, 32:30, 25:19).