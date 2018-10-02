Российские волейболистки обыграли команду Азербайджана в матче ЧМ

Сборная России возглавила турнирную таблицу группы C с тремя победами в трех матчах. В активе россиянок восемь очков, они на два балла опережают идущих на втором месте американок, которые имеют игру в запасе. Сборная Азербайджана набрала три очка и занимает четвертое место в группе. В следующем матче российская команда 3 октября сыграет со сборной Южной Кореи.

Женский чемпионат мира разделен на три групповых этапа. На первом этапе 24 команды поделены на четыре группы. По четыре лучшие команды из каждой группы пройдут во второй раунд, в котором будут разделены на две группы (по восемь команд в каждой). В третий этап квалифицируются по три лучшие сборные из каждой группы, а в плей-офф выйдут по две лучшие команды по итогам третьего этапа.