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09:42 (мск), источник: ТАСС

Российские волейболистки обыграли команду Азербайджана в матче ЧМ

ТОКИО, 2 октября. /ТАСС/. Женская сборная России по волейболу одержала победу над командой Азербайджана в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира. Встреча группы С прошла в японском городе Кобе.

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Источник: РИА "Новости"

Матч завершился со счетом 3−0 в пользу россиянок.

Сборная России возглавила турнирную таблицу группы C с тремя победами в трех матчах. В активе россиянок восемь очков, они на два балла опережают идущих на втором месте американок, которые имеют игру в запасе. Сборная Азербайджана набрала три очка и занимает четвертое место в группе. В следующем матче российская команда 3 октября сыграет со сборной Южной Кореи.

Женский чемпионат мира разделен на три групповых этапа. На первом этапе 24 команды поделены на четыре группы. По четыре лучшие команды из каждой группы пройдут во второй раунд, в котором будут разделены на две группы (по восемь команд в каждой). В третий этап квалифицируются по три лучшие сборные из каждой группы, а в плей-офф выйдут по две лучшие команды по итогам третьего этапа.

Чемпионаты мира по волейболу проводятся с 1952 года. Сборная СССР выиграла пять мировых первенств (1952, 1956, 1960, 1970, 1990), сборная России — два (2006, 2010). Чемпионат мира в Японии завершится 20 октября.

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