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10:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Лучший матч сборной на ЧМ-2018: Россия не дала шансов Азербайджану

Российские волейболистки выиграли третий матч из трёх на чемпионате мира в Японии. На этот раз без валидола.

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Источник: Чемпионат.com

Женская сборная России по волейболу начала чемпионат мира с двух побед. Но если успех в противостоянии с Тринидадом и Тобаго получился уверенным и предсказуемым, то победа над Таиландом оставила немало вопросов. Подопечные Вадима Панкова проиграли два первых сета и были в шаге от поражения, которое впоследствии могло даже оставить нас за бортом второго группового этапа. Такой вариант действительно мог нарисоваться. Однако россиянки проявили характер и всё-таки добились результата в пяти партиях. В третьем туре Россию ждала команда Азербайджана, которая совершенно точно настраивалась на победу в этой встрече.

Правильный настрой

Главный тренер сборной России Вадим Панков сделал одну перестановку в стартовом составе по сравнению с первыми двумя матчами — вместо Ирины Фетисовой на позиции центральной блокирующей вышла Екатерина Ефимова. В остальном мы увидели те же лица в старте — Ирина Королёва, Наталия Гончарова, Евгения Старцева, Ирина Воронкова, Ксения Парубец и Алла Галкина на позиции либеро.

Начали наши девушки не слишком удачно. Азербайджан повёл со счётом 4:1, причём россиянки никак не могли справиться с диагональной соперника Полиной Рагимовой. Стоило чуть-чуть заработать блоку, как ситуация стала меняться. И вот уже на первый технический перерыв подопечные Панкова уходят при счёте 8:6 в свою пользу. Наталия Гончарова включилась в перестрелку с Рагимовой на позиции диагональной, но делала это с переменным успехом.

Неплохо выглядели в начале встречи Ирина Королёва и Ксения Парубец, которых здорово снабжала передачами Евгения Старцева. Было отчётливо видно, что девушки вышли на площадку с очень серьёзным настроем. Счёт 16:11 ко второй технической паузе отражал происходящее на арене в Кобе. Концовка партии прошла нервно, но, к счастью, завершилась победой команды Панкова со счётом 25:21.

Вытащили концовку

Первый сет сборная России выиграла за счёт того, что допускала меньше ошибок. При этом фактор Рагимовой оставался актуальным. Лидер сборной Азербайджана реализовала 8 атак из 13 в стартовой партии. И в начале второй она была хороша. Правда, у россиянок очень вовремя по-настоящему включилась в игру Гончарова. Несколько классных атак подряд в исполнении Наталии, и на первый технический перерыв Россия уходит при счёте 8:5 в свою пользу.

После паузы азербайджанки попытались выровнять положение, но очень вовремя случился эйс от Ирины Воронковой — 13:10. Когда счёт стал 18:14 в нашу пользу, показалось, что проблем с доведением партии до победы не возникнет. Однако несколько ошибок с нашей стороны и неплохих атак со стороны соперника, и вот уже от уверенного преимущества не осталось почти ничего — 21:20. Панков отреагировал и заставил своих подопечных успокоиться и довести партию до логического завершения. Так и получилось. Россиянки совершили важный рывок в концовке и вырвали победу в сете — 25:21.

Под копирку

В третьей партии всё прошло по сценарию первых двух. Российские волейболистки в какой-то момент обеспечили себе комфортное преимущество в четыре мяча, после чего соперник вернулся в борьбу и практически перехватил инициативу, а в концовке подопечные Панкова вновь проявили максимальную концентрацию и взяли сет. На этот раз счёт был 25:22.

Пожалуй, это был лучший матч сборной России на этом чемпионате мира на данный момент. Если говорить про качество игры. Отлично проявила себя на блоке Екатерина Ефимова, набравшая там шесть очков. Королёва явно находится в хорошей форме на этом турнире. Более высокая эффективность Гончаровой по сравнению с игрой с Таиландом также стала важным фактором. И, кажется, Парубец наконец-то находит себя в этой сборной и постепенно начинает реализовывать потенциал.

В следующем туре Россия сыграет с командой Южной Кореи, которая неожиданно начала мировое первенство с двух поражений. Успех в этой встрече должен официально открыть россиянкам путь во второй групповой этап.

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