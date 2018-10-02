Лучший матч сборной на ЧМ-2018: Россия не дала шансов Азербайджану

Источник: Чемпионат.com

Женская сборная России по волейболу начала чемпионат мира с двух побед. Но если успех в противостоянии с Тринидадом и Тобаго получился уверенным и предсказуемым, то победа над Таиландом оставила немало вопросов. Подопечные Вадима Панкова проиграли два первых сета и были в шаге от поражения, которое впоследствии могло даже оставить нас за бортом второго группового этапа. Такой вариант действительно мог нарисоваться. Однако россиянки проявили характер и всё-таки добились результата в пяти партиях. В третьем туре Россию ждала команда Азербайджана, которая совершенно точно настраивалась на победу в этой встрече.

Правильный настрой

Главный тренер сборной России Вадим Панков сделал одну перестановку в стартовом составе по сравнению с первыми двумя матчами — вместо Ирины Фетисовой на позиции центральной блокирующей вышла Екатерина Ефимова. В остальном мы увидели те же лица в старте — Ирина Королёва, Наталия Гончарова, Евгения Старцева, Ирина Воронкова, Ксения Парубец и Алла Галкина на позиции либеро.

Начали наши девушки не слишком удачно. Азербайджан повёл со счётом 4:1, причём россиянки никак не могли справиться с диагональной соперника Полиной Рагимовой. Стоило чуть-чуть заработать блоку, как ситуация стала меняться. И вот уже на первый технический перерыв подопечные Панкова уходят при счёте 8:6 в свою пользу. Наталия Гончарова включилась в перестрелку с Рагимовой на позиции диагональной, но делала это с переменным успехом.



Неплохо выглядели в начале встречи Ирина Королёва и Ксения Парубец, которых здорово снабжала передачами Евгения Старцева. Было отчётливо видно, что девушки вышли на площадку с очень серьёзным настроем. Счёт 16:11 ко второй технической паузе отражал происходящее на арене в Кобе. Концовка партии прошла нервно, но, к счастью, завершилась победой команды Панкова со счётом 25:21.

Вытащили концовку

Первый сет сборная России выиграла за счёт того, что допускала меньше ошибок. При этом фактор Рагимовой оставался актуальным. Лидер сборной Азербайджана реализовала 8 атак из 13 в стартовой партии. И в начале второй она была хороша. Правда, у россиянок очень вовремя по-настоящему включилась в игру Гончарова. Несколько классных атак подряд в исполнении Наталии, и на первый технический перерыв Россия уходит при счёте 8:5 в свою пользу.

После паузы азербайджанки попытались выровнять положение, но очень вовремя случился эйс от Ирины Воронковой — 13:10. Когда счёт стал 18:14 в нашу пользу, показалось, что проблем с доведением партии до победы не возникнет. Однако несколько ошибок с нашей стороны и неплохих атак со стороны соперника, и вот уже от уверенного преимущества не осталось почти ничего — 21:20. Панков отреагировал и заставил своих подопечных успокоиться и довести партию до логического завершения. Так и получилось. Россиянки совершили важный рывок в концовке и вырвали победу в сете — 25:21.

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