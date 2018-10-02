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16:11 (мск), источник: ТАСС

Волейболистки сборной России пробились во второй групповой этап чемпионата мира

ТОКИО, 2 октября. /ТАСС/. Женская сборная России по волейболу пробилась во второй групповой этап чемпионата мира в Японии. Об этом стало известно после того, как сборная США обыграла команду Южной Кореи.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее во вторник команда Вадима Панкова, выступающая в группе C, обыграла сборную Азербайджана, одержав третью победу в трех матчах первого группового этапа. Россиянки набрали восемь очков, что гарантировало им путевку во второй этап соревнований. Также три победы на старте турнира одержала сборная США, набравшая девять очков и также гарантировавшая себе участие во втором раунде. Из группы A участие во втором раунде обеспечили голландки, из группы B итальянки и китаянки, из группы D сербки.

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В следующем матче российская команда 3 октября сыграет со сборной Южной Кореи.

Женский чемпионат мира разделен на три групповых этапа. На первом этапе 24 команды поделены на четыре группы. По четыре лучшие команды из каждой группы пройдут во второй раунд, в котором будут разделены на две группы (по восемь команд в каждой). В третий этап квалифицируются по три лучшие сборные из каждой группы, а в плей-офф выйдут по две лучшие команды по итогам третьего этапа.

Чемпионаты мира по волейболу проводятся с 1952 года. Сборная СССР выиграла пять мировых первенств (1952, 1956, 1960, 1970, 1990), сборная России — два (2006, 2010). Чемпионат мира в Японии завершится 20 октября.

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