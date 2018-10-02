«Зенит-Казань» разгромил «Тархан» в матче предварительного этапа Кубка России

Подопечные Владимира Алекно победили со счётом 3:0 (25:14, 25:12, 25:16).

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Для клуба из Казани эта победа стала третьей в шести матчах. «Зенит-Казань» в своей группе занимает третье место, уступая клубам «НОВА» и «Урал».

«Тархан» потерпел уже шестое поражение на турнире. Все свои матчи волейболисты из Стерлитамака проиграли в трёх партиях, им ещё не удалось выиграть ни одного сета.

Кубок России. Мужчины. Предварительный этап. Зона 1. Казань. Второй круг. Шестой тур

«Зенит-Казань» (Казань) — «Тархан» (Стерлитамак) — 3:0 (25:14, 25:12, 25:16)