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19:37 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит-Казань» разгромил «Тархан» в матче предварительного этапа Кубка России

Волейболисты клуба «Зенит-Казань» в трёх партиях обыграли «Тархан» из Стерлитамака в рамках предварительного этапа Кубка России.

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Подопечные Владимира Алекно победили со счётом 3:0 (25:14, 25:12, 25:16).

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Для клуба из Казани эта победа стала третьей в шести матчах. «Зенит-Казань» в своей группе занимает третье место, уступая клубам «НОВА» и «Урал».

«Тархан» потерпел уже шестое поражение на турнире. Все свои матчи волейболисты из Стерлитамака проиграли в трёх партиях, им ещё не удалось выиграть ни одного сета.

Кубок России. Мужчины. Предварительный этап. Зона 1. Казань. Второй круг. Шестой тур

«Зенит-Казань» (Казань) — «Тархан» (Стерлитамак) — 3:0 (25:14, 25:12, 25:16)

Свой следующий матч в Кубке России «Зенит-Казань» проведёт завтра, 3 октября. На своём паркете «Зенит-Казань» сыграет с ВК «НОВА». Первый матч этих команд, проходивший в Новокуйбышевске, завершился поражением подопечных Алекно со счётом 0:3.

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