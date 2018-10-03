Волейболистки сборной России обыграли Южную Корею на чемпионате мира
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Женская сборная России по волейболу обыграла команду Южной Кореи в матче первого группового этапа чемпионата мира в Японии.
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Женская сборная России по волейболу обыграла команду Южной Кореи в матче первого группового этапа чемпионата мира в Японии.
Встреча группы C, прошедшая в среду, завершилась со счетом 3−0 (25:23, 25:20, 25:15) в пользу сборной России. Самой результативной в составе россиянок стала Наталия Гончарова, набравшая 24 очка.
Россиянки одержали четвертую победу в четырех матчах. В заключительной встрече первого группового этапа сборная России в четверг сыграет с командой США.