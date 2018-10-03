Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал3
Автомобилист5
Футбол. Еврокубки
19:55
Локомотив
Шальке-04
Футбол. Еврокубки
19:55
ПСЖ
Црвена Звезда
Хоккей. КХЛ
10:00
Куньлунь1
Металлург Мг3
Футбол. Еврокубки
22:00
Атлетико
Брюгге
Футбол. Еврокубки
22:00
Боруссия Д
Монако
Футбол. Еврокубки
22:00
Тоттенхэм Хотспур
Барселона
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСВ
Интер
Футбол. Еврокубки
22:00
Наполи
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
22:00
Порту
Галатасарай
Хоккей. НХЛ
4.10
Торонто Мэйпл Ливз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
4.10
Вашингтон Кэпиталз
Бостон Брюинз
Все события
Фоторепортажи
29Карпин поборол Карреру
14Как Крикунов тренировал Овечкина в «Динамо»
14:39 (мск), источник: Р-Спорт

Волейболистки сборной России обыграли Южную Корею на чемпионате мира

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Женская сборная России по волейболу обыграла команду Южной Кореи в матче первого группового этапа чемпионата мира в Японии.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча группы C, прошедшая в среду, завершилась со счетом 3−0 (25:23, 25:20, 25:15) в пользу сборной России. Самой результативной в составе россиянок стала Наталия Гончарова, набравшая 24 очка.

Россиянки одержали четвертую победу в четырех матчах. В заключительной встрече первого группового этапа сборная России в четверг сыграет с командой США.

 В чем Загитова превосходит Медведеву
В футболе Акинфееву досталось самое непростое амплуа
«Игорь — герой». ЦСКА не остановить даже без Акинфеева
Капитан «МЮ» лайкнул пост об отставке Моуринью
«Вернись, Криштиану!». Что пишут в Испании о победе ЦСКА
«Милан» хочет арендовать Ибрагимовича
Дубль Варфоломеева помог «Металлургу» обыграть «Куньлунь»
Каррера: Не умеем 90 минут обороняться у своих ворот, как ЦСКА
СМИ: Головин выйдет в основе против «Боруссии»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь