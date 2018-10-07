Стали известны полуфиналисты Кубка России по волейболу среди мужчин

Это «Нова», «Урал», казанский «Зенит», санкт-петербургский «Зенит», новосибирский «Локомотив», «Газпром-Югра», «Енисей», московское «Динамо», «Факел», «Кузбасс», «Динамо-ЛО», «Белогорье» и челябинское «Динамо».
Отметим, что казанский «Зенит» и московское «Динамо» выходили в полуфинал независимо от результата, как клубы, делегировавшие значительное количество игроков в сборную России на чемпионат мира. Но это условие не потребовалось, так как «Зенит» занял третье место в первой группе, а «Динамо» — второе в третьей.
Хозяин «Финала четырех» будет определён Всероссийской федерацией волейбола из 13 команд на конкурсной основе и освобождён от участия в полуфинале.
В полуфинальном этапе (1—4 ноября) 12 участников будут на три квартета и сыграют между собой в один круг. Победители групп выйдут в «Финал четырёх» (14—15 декабря), где к ним присоединяется хозяин решающей стадии.