Волейболистки сборной России победили Болгарию на чемпионате мира
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Волейболистки сборной России нанесли поражение команде Болгарии в матче второго группового этапа чемпионата мира.
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Волейболистки сборной России нанесли поражение команде Болгарии в матче второго группового этапа чемпионата мира.
Встреча группы F, прошедшая в понедельник в японской Осаке, завершилась со счетом 3−1 (25:21, 25:20, 23:25, 25:19) в пользу сборной России. Самыми результативными в составе россиянок стали Ксения Парубец (22 очка) и Ирина Воронкова (19 очков). У болгарской команды 19 очков на счету Герганы Димитровой.
Следующий матч сборная России проведет 10 октября против итальянок. Команда Болгарии в этот же день встретится со сборной Таиланда.