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09:47 (мск), источник: Р-Спорт

Волейболистки сборной России победили Болгарию на чемпионате мира

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Волейболистки сборной России нанесли поражение команде Болгарии в матче второго группового этапа чемпионата мира.

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Источник: AFP 2018

Встреча группы F, прошедшая в понедельник в японской Осаке, завершилась со счетом 3−1 (25:21, 25:20, 23:25, 25:19) в пользу сборной России. Самыми результативными в составе россиянок стали Ксения Парубец (22 очка) и Ирина Воронкова (19 очков). У болгарской команды 19 очков на счету Герганы Димитровой.

Следующий матч сборная России проведет 10 октября против итальянок. Команда Болгарии в этот же день встретится со сборной Таиланда.

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