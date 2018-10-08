Волейболистки сборной России победили Болгарию на чемпионате мира

Встреча группы F, прошедшая в понедельник в японской Осаке, завершилась со счетом 3−1 (25:21, 25:20, 23:25, 25:19) в пользу сборной России. Самыми результативными в составе россиянок стали Ксения Парубец (22 очка) и Ирина Воронкова (19 очков). У болгарской команды 19 очков на счету Герганы Димитровой.