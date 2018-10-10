Волейболисты солигорского «Шахтера» проведут первый матч квалификации Лиги чемпионов

Матч начнется в 18.00 в минском Дворце спорта. «Горняки» второй сезон подряд начинают выступление не европейской арене в самом престижном клубном турнире. Годом ранее «Шахтер» в первом раунде отбора был сильнее тель-авивского «Маккаби», а во втором уступил итальянской «Перудже» и продолжил выступление в Кубке ЕКВ.

В текущем сезоне чемпионы Беларуси значительно обновили состав и уже успели завоевать первый трофей сезона — суперкубок Беларуси, обыграв в решающем матче минский «Строитель».

Главный тренер «горняков» Виктор Бекша считает, что в противостоянии с одной из лучших команд Германии на стороне его подопечных опыт выступления в Лиге чемпионов. «Наша команда внесла коррективы в состав, уверен, новички усилили нас. Каждый игрок имеет опыт выступления на международной арене, в этом наш плюс перед оппонентами», — отметил он.