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11:14 (мск), источник: БЕЛТА

Волейболисты солигорского «Шахтера» проведут первый матч квалификации Лиги чемпионов

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпион Беларуси волейбольный клуб «Шахтер» стартует сегодня в квалификации Лиги чемпионов. Соперником белорусской команды выступит немецкий «Франкфурт», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Матч начнется в 18.00 в минском Дворце спорта. «Горняки» второй сезон подряд начинают выступление не европейской арене в самом престижном клубном турнире. Годом ранее «Шахтер» в первом раунде отбора был сильнее тель-авивского «Маккаби», а во втором уступил итальянской «Перудже» и продолжил выступление в Кубке ЕКВ.

В текущем сезоне чемпионы Беларуси значительно обновили состав и уже успели завоевать первый трофей сезона — суперкубок Беларуси, обыграв в решающем матче минский «Строитель».

Главный тренер «горняков» Виктор Бекша считает, что в противостоянии с одной из лучших команд Германии на стороне его подопечных опыт выступления в Лиге чемпионов. «Наша команда внесла коррективы в состав, уверен, новички усилили нас. Каждый игрок имеет опыт выступления на международной арене, в этом наш плюс перед оппонентами», — отметил он.

Телеканал «Беларусь 5» сегодня проведет прямую трансляцию встречи. Ответный поединок состоится 17 октября во Франкфурте. Победитель этого противостояния выйдет во второй раунд квалификации Лиги чемпионов.

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