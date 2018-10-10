Сборная России проиграла Италии в матче второго группового этапа ЧМ
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Волейболистки сборной России уступили команде Италии в матче второго группового этапа чемпионата мира в Японии.
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Волейболистки сборной России уступили команде Италии в матче второго группового этапа чемпионата мира в Японии.
Встреча группы F, прошедшая в среду в Осаке, завершилась со счетом 3−1 (22:25, 25:20, 25:18, 25:22) в пользу сборной Италии.
Заключительный матч второго группового раунда российские волейболистки проведут 11 октября против китаянок. Команда Италии в этот же день встретится со сборной США.