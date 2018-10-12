«Рождение новой команды». Почему вылет сборной — не трагедия

Источник: Спорт-Экспресс

Владимир Иванов из Осаки

Если смотреть только на цифры, Россия чемпионат мира провалила. Поставленная задача не выполнена, да и вообще по сети уже гуляет новость, что восьмое место — антирекорд для сборной на чемпионатах мира. Прежде худшим результатом было пятое место, которое наша команда заняла на прошлом турнире. Однако это тот случай, когда статистика не показательна. Все отнюдь не безнадежно плохо.

Пикирующий самолет

Вспомним, с каким бэкграундом команда подходила к чемпионату мира. На Олимпийских играх в Рио наша команда получила одну из самых чувствительных пробоин в истории — поражение в четвертьфинале от Сербии, одна из партий в котором закончилась со счетом 9:25. В прошлом году россиянки вслед за четвертым местом на Всемирном Кубке чемпионом выбыли в четвертьфинале чемпионата Европы, уступив в трех партиях Турции.

Вот в тот момент ситуация действительно казалась близкой к критической. В команде были все сильнейшие, но в игре не наблюдалось никакого просвета. Наоборот, с каждым турниром ситуация усугублялась. Сборная стала привыкать к поражениям и к тому, что мировые топ-команды — это нечто далекое и страшное. Свыкнуться с мыслью, что все вокруг сильные, а у нас такой дикий дефицит кадров, что и команду не из кого лепить, — легко и приятно. Сразу слетает ответственность за неудачи в играх с крепкими соперниками. А вот возвращение веры в собственные силы — куда более длительный процесс.

Вадим Панков принял команду, которая находилась в отрицательной динамике. Словно пикирующий самолет. Рано говорить, что теперь уже команда стремительно летит к небесам. Но в том, что прекратила падение и сумела выровнять высоту, сомнений нет. Теперь постепенно можно начинать движение вверх.

Зависим от Гончаровой больше, чем португальцы от Роналду

Панков еще зимой обозначил задачу на чемпионат мира: выход в полуфинал. Тогда, на фоне последних результатов, это казалось довольно амбициозно.

Когда тяжелую травму получила Татьяна Кошелева, цель стала еще более далекой.

Потом по неспортивным причинам выяснилось, что не сможет помочь команде неплохо зарекомендовавшая себя на Лиге наций Наталья Малых. За время сборов отличную форму набрала другая Наталья — Кроткова, но, увы, в последнем матче перед выездом и она травмировалась.

Представляете?

И даже при таких потерях мы могли, как минимум, выходить в «Финал шести». Игра с США на первом групповом этапе стала для России одной из самых ярких за последние три сезона. Наши девушки сражались с действующими чемпионками мира абсолютно на равных. Настроение у всех заметно улучшилось, многие именно во время этого матча почувствовали аппетит и с нетерпением стали ждать встреч с другими сильными соперниками. Появился азарт, захотелось крови ведущих сборных.

И в этом самый момент пришло ошарашивающее известие: травма Наталии Гончаровой. Просто рок какой-то. Наша команда зависима от Гончаровой куда больше, чем, например, португальская футбольная сборная от Криштиану Роналду. В команде осталась одна номинальная диагональная — Дарья Малыгина. Но и у нее были проблемы со здоровьем, из-за которых играть в полном объеме она не могла. Хоть пакуй чемоданы и уезжай домой!

Однако тренерский штаб даже к такой ситуации оказался морально готов — и полностью перестроил план на следующие. Понятно, что, если в сборной игра годами строилась через высокие забросы на топового диагонального, полноценно переключиться на другую тактику за пару дней нереально. Но, как говорил герой одной известной книги: «Я хотя бы попробовал». Сдаваться без боя никто не хотел.

В итоге были победы над неуступчивыми болгарками и турчанками. Полтора сета отличной игры с Италией. Не проиграй мы во втором 10 мячей в одной расстановке, еще неизвестно, чем бы все закончилось. Да и с Китаем третью партию можно было дожимать.

Будь в нашей сборной хотя бы одна из четырех выбывших, возможно, оба матча завершились бы с другим исходом.

И пусть даже Россия осталась без «Финала шести», то, как команда билась, несмотря на все обстоятельства, вызывает оптимизм и верую в будущее.

Либеро Алла Галкина, которая впервые играла на официальном турнире в составе сборной, стала одним из открытий чемпионата мира. На своем уровне сыграли остальные. Если не считать отдельных эпизодов, не проваливался никто. При этом после каждой игры половина сборной ехала со льдом на руках и ногах. Некоторые выходили на уколах. Рвалась на площадку с Китаем Евгения Старцева, которую накануне пушечной атакой отправила в нокдаун Паола Эгону. Настоящий капитан. И слезы игроков после 1:3 с олимпийскими чемпионками лишь наглядно подчеркивали неравнодушие этой сборной к игре и результату.

— Тебе повезло, увидел рождение новой команды, — похлопал мне по плечу спустя пару часов после матча Владислав Фадеев, генеральный менеджер Всероссийской федерации волейбола.

Вероятно, так оно и есть. Претензии к этой сборной можно предъявлять примерно в той же степени, что и нашим футболистам за домашний чемпионат мира. Те ведь реально могли выйти в полуфинал, а волейболистки имели шансы выйти в «Финал шести». Все так.

Но корить команды просто неуместно. Они выжали из себя все, сыграли в меру возможностей. Отдались без остатка.

При этом у коллектива Панкова очевидна перспектива для роста. Во-первых, нынешний состав довольно молодой — никому нет и 30 лет, а сразу половине — и 25-ти. Во-вторых, ждем возвращения травмированных. В-третьих, наши девушки до 17 лет в нынешнем сезоне победили в своей категории на чемпионате Европы, а возрасте до 19 — стали вторыми. А та же Котикова год назад играла в финале чемпионата мира среди юниоров до 20 лет. В ближайшем будущем стоит ждать в главной команде страны и других молодых девчонок.