Сборная Китая сыграет с итальянками в полуфинале женского ЧМ по волейболу

В заключительный день третьего этапа сборная Сербии одержала победу над командой Италии со счетом 3−1, а китаянки с таким же результатом оказались сильнее голландок. В полуфиналах сборная Сербии встретится с командой Нидерландов, а китаянки сыграют с итальянками. В матче за пятое место сыграют сборные Японии и США. Полуфинальные игры и встреча за пятое место пройдут в пятницу, а финал и матч за третье место — в субботу.
Сборная России заняла четвертое место на втором групповом этапе турнира и не смогла пробиться в шестерку сильнейших команд. Женские чемпионаты мира по волейболу проводятся с 1952 года. Сборная СССР выиграла пять мировых первенств (1952, 1956, 1960, 1970, 1990), сборная России — два (2006, 2010). Действующими обладателями титула являются американки.