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16:17 (мск), источник: ТАСС

Сборная Китая сыграет с итальянками в полуфинале женского ЧМ по волейболу

ТОКИО, 16 октября. /ТАСС/. Сборная Китая встретится с итальянскими волейболистками в полуфинале чемпионата мира среди женских команд, который проходит в Японии. Это стало известно по итогам результатов последних матчей третьего этапа турнира.

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В заключительный день третьего этапа сборная Сербии одержала победу над командой Италии со счетом 3−1, а китаянки с таким же результатом оказались сильнее голландок. В полуфиналах сборная Сербии встретится с командой Нидерландов, а китаянки сыграют с итальянками. В матче за пятое место сыграют сборные Японии и США. Полуфинальные игры и встреча за пятое место пройдут в пятницу, а финал и матч за третье место — в субботу.

Сборная России заняла четвертое место на втором групповом этапе турнира и не смогла пробиться в шестерку сильнейших команд. Женские чемпионаты мира по волейболу проводятся с 1952 года. Сборная СССР выиграла пять мировых первенств (1952, 1956, 1960, 1970, 1990), сборная России — два (2006, 2010). Действующими обладателями титула являются американки.

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