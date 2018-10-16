Сборная Китая сыграет с итальянками в полуфинале женского ЧМ по волейболу

В заключительный день третьего этапа сборная Сербии одержала победу над командой Италии со счетом 3−1, а китаянки с таким же результатом оказались сильнее голландок. В полуфиналах сборная Сербии встретится с командой Нидерландов, а китаянки сыграют с итальянками. В матче за пятое место сыграют сборные Японии и США. Полуфинальные игры и встреча за пятое место пройдут в пятницу, а финал и матч за третье место — в субботу.