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01:14 (мск), источник: БЕЛТА

Волейболисты «Шахтера» обыграли «Франкфурт» в квалификации Лиги чемпионов

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского «Шахтера» обыграли «Франкфурт» со счетом 3:2 (21:25, 21:25, 25:19, 25:18, 21:19) в ответном матче квалификации Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Первая игра в минском Дворце спорта неделей ранее завершилась победой немецкой команды — 3:0. В Германии чемпион Беларуси смог взять реванш, но согласно регламенту турнира, уступив сопернику две партии, продолжит выступление на евроарене в Кубке ЕКВ.

В прошедшем матче во Франкфурте подопечные Виктора Бекши сумели наладить прием мяча и игру на блоке к середине игры. Наиболее результативным у «Шахтера» стал блокирующий Вячеслав Шмат — 17 очков. Солигорский клуб далее сыграет в Кубке ЕКВ с греческим «Олимпиакосом». Матчи пройдут в конце ноября и начале декабря.

«По сравнению с матчем в Минске во Франкфурте у нас получилось сыграть лучше. Иначе действовали в защите, на блоке, в атаке первым темпом. Не преуспели лишь в контратаках, достали много мячей в защите, а забить не смогли. Доволен самоотдачей ребят, но не результатом. Мы вполне могли сегодня рассчитывать на “золотой” сет и выход в следующий круг квалификации Лиги чемпионов», — отметил главный тренер горняков Виктор Бекша.

Лучшая женская белорусская команда — «Минчанка» — стартовала во втором круге предварительной стадии. Подопечные Виктора Гончарова оба раза были сильнее в пяти партиях (3:2) соперниц из череповецкой «Северянки» и «ЮЗГУ-Атом» из Курской области. Волейболистки «Минчанки» сыграют также с красноярским «Енисеем» и «Заречье-Одинцово».

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