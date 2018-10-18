Волейболисты «Шахтера» обыграли «Франкфурт» в квалификации Лиги чемпионов

Источник: РИА "Новости"

Первая игра в минском Дворце спорта неделей ранее завершилась победой немецкой команды — 3:0. В Германии чемпион Беларуси смог взять реванш, но согласно регламенту турнира, уступив сопернику две партии, продолжит выступление на евроарене в Кубке ЕКВ.

В прошедшем матче во Франкфурте подопечные Виктора Бекши сумели наладить прием мяча и игру на блоке к середине игры. Наиболее результативным у «Шахтера» стал блокирующий Вячеслав Шмат — 17 очков. Солигорский клуб далее сыграет в Кубке ЕКВ с греческим «Олимпиакосом». Матчи пройдут в конце ноября и начале декабря.

«По сравнению с матчем в Минске во Франкфурте у нас получилось сыграть лучше. Иначе действовали в защите, на блоке, в атаке первым темпом. Не преуспели лишь в контратаках, достали много мячей в защите, а забить не смогли. Доволен самоотдачей ребят, но не результатом. Мы вполне могли сегодня рассчитывать на “золотой” сет и выход в следующий круг квалификации Лиги чемпионов», — отметил главный тренер горняков Виктор Бекша.