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13:55 (мск), источник: ТАСС

Сборные Италии и Сербии сыграют в финале женского ЧМ по волейболу

ТОКИО, 19 октября. /ТАСС/. Сборные Италии и Сербии поспорят за золотые медали чемпионата мира по волейболу среди женщин, проходящего в Японии.

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Источник: РИА "Новости"

В полуфинальных встречах команда Сербии переиграла голландскую сборную со счетом 3−1 (25:22, 26:28, 25:19, 25:23), а итальянки победили китаянок — 3−2 (25:18, 21:25, 25:16, 29:31, 17:15).

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Сборная Сербии сыграет в финале чемпионата мира впервые в своей истории. Итальянские волейболистки становились чемпионками мирового первенства в 2002 году.

Самыми титулованными на турнире являются отечественные волейболистки. Сборная СССР завоевывала золотые медали чемпионатов мира пять раз (1952, 1956, 1960, 1970, 1990), а сборная России — дважды (2006, 2010). Четыре года назад победителями турнира стали американки.

На нынешнем чемпионате сборная России заняла четвертое место на втором групповом этапе турнира и не смогла пробиться в шестерку сильнейших команд.

Чемпионат мира завершится в субботу.

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