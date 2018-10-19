Такие интриги нам нужны. Казань вырвала победу у «Динамо» в Суперлиге
Ясно одно — этот чемпионат России по волейболу может получиться самым интересным за последние годы.
Ясно одно — этот чемпионат России по волейболу может получиться самым интересным за последние годы.
Когда такое было, чтобы казанский «Зенит» не был фаворитом волейбольного матча? По мнению букмекеров, именно московское «Динамо» имело больше шансов на победу сегодня вечером. На самом деле есть логичное объяснение.
Московское «Динамо» в целом сумело сохранить состав. На место ушедшего в питерский «Зенит» связующего Сергея Антипкина вернулась легенда
Стартовая партия началась при небольшом преимуществе казанского «Зенита». В первую очередь на это повлияли эйсы в исполнении Лорана Алекно, заменившего в составе подвернувшего ногу Александра Бутько, и Максима Михайлова. Так что уже в начале сета гости получили задел в четыре мяча — 7:3. Зрители, которых собралось очень много в этот вечер в столице, старались как могли завести своих любимцев, но очередная подача на вылет в исполнении «Зенита» поумерила их порыв. При счёте 4:9 главный тренер «Динамо» Борис Колчин был вынужден взять
Пауза не пошла по пользу москвичам. Наоборот, «Зенит» только продолжал увеличивать отрыв в счёте — 14:7. Как всегда хорош был Максим Михайлов, который временно играет на позиции доигровщика в отсутствии Алексея Спиридонова. Михайлов продолжил показывать запредельный уровень качества и стабильности. У «Динамо» явно не ладился приём, а без приёма справиться даже с находящимся не в оптимальном составе «Зенитом» сложно. Итог — 25:20 в пользу подопечных Владимира Алекно.
Светлым пятном в стартовой партии для «Динамо» стал доигровщик Дик Коой, реализовавший все свои атаки. Его же удачная игра в начале второй партии позволила хозяевам повести со счётом 3:1. Однако казанцы и не думали давать шанс подопечным Колчина уйти в отрыв. Несколько классных подач в исполнении Никиты Алексеева, и вот уже «Зенит» повёл в счете — 5:4. Качели продолжились и дальше. Коварный планер Сергея Гранкина завершился эйсом, а перед этим были ещё удачные действия Кооя. И уже динамовцы вышли вперёд — 8:6.
Интересно, что этот отрыв хозяевам удалось держать вплоть до концовки партии. Но при счёте 21:19 в пользу «Динамо» на подачу вышел Михайлов и выполнил эйс. Колчин взял
Третий сет вроде бы начался под диктовку казанского «Зенита», который повёл со счётом 5:2. Хозяевам удалось быстро вернуться в игру, и вплоть до концовки партии обе команды шли практически вровень. Никому не удавалось серьёзно оторваться. Цифры 19:18 горели на табло перед решающими мгновениями третьего сета. Только вот концовку подопечные Алекно провалили, позволив «Динамо» впервые в этой встрече выйти вперёд — 2:1 по сетам и 25:19 в партии.
Начало четвёртого сета прошло по похожему сценарию с третьим. «Зенит» повёл в счёте и даже стал наращивать преимущество — 10:6. Но на подаче Дика Кооя положение выровнялось — 10:10. В то же время небольшую травму получил доигровщик хозяев Александр Маркин, к которому подбежали доктора клуба и начали проверять состояние здоровья игрока, который очень здорово действовал на площадке в этой встрече.
Эйс Алексеева и блок Михайлова вновь вывели «Зенит» вперёд — 15:12. И на этот раз динамовцам уже не удалось догнать соперника. Да и грубые ошибки на приёме явно не способствовали этому. Казанцы зубами вцепились в четвёртую партию и довели её до победы -25:21. Всё решалось на