Такие интриги нам нужны. Казань вырвала победу у «Динамо» в Суперлиге

Когда такое было, чтобы казанский «Зенит» не был фаворитом волейбольного матча? По мнению букмекеров, именно московское «Динамо» имело больше шансов на победу сегодня вечером. На самом деле есть логичное объяснение. Во-первых, казанцы в межсезонье лишилось своего лидера — кубинца Вильфредо Леона, который отправился покорять Италию. Во-вторых, призванные на замену россиянин Алексей Спиридонов и француз Эрвин Нгапет, не смогли принять участие в матче. Спиридонов продолжает восстанавливаться после травмы, а Нгапет ещё не вернулся в расположение клуба после чемпионата мира. Равно и как американец Мэттью Андерсон, так что атакующий потенциал казанцев был серьёзно ослаблен.

Московское «Динамо» в целом сумело сохранить состав. На место ушедшего в питерский «Зенит» связующего Сергея Антипкина вернулась легенда бело-голубых Сергей Гранкин, которого тут же назначили капитаном команды. Серьёзным подспорьем должен стать и приход блокирующего сборной России Ильи Власова. На позиции либеро в клубе решили сделать ставку на своих воспитанников Алексей Чанчикова и Евгения Баранова.

Шанс для Алекно-младшего

Стартовая партия началась при небольшом преимуществе казанского «Зенита». В первую очередь на это повлияли эйсы в исполнении Лорана Алекно, заменившего в составе подвернувшего ногу Александра Бутько, и Максима Михайлова. Так что уже в начале сета гости получили задел в четыре мяча — 7:3. Зрители, которых собралось очень много в этот вечер в столице, старались как могли завести своих любимцев, но очередная подача на вылет в исполнении «Зенита» поумерила их порыв. При счёте 4:9 главный тренер «Динамо» Борис Колчин был вынужден взять тайм-аут. Напомним, что технические перерывы в чемпионате России отменены с этого сезона, так что теперь тренерские тайма-ауты — единственная возможность для наставников повлиять на ход игры.

Пауза не пошла по пользу москвичам. Наоборот, «Зенит» только продолжал увеличивать отрыв в счёте — 14:7. Как всегда хорош был Максим Михайлов, который временно играет на позиции доигровщика в отсутствии Алексея Спиридонова. Михайлов продолжил показывать запредельный уровень качества и стабильности. У «Динамо» явно не ладился приём, а без приёма справиться даже с находящимся не в оптимальном составе «Зенитом» сложно. Итог — 25:20 в пользу подопечных Владимира Алекно.

Казань догоняла, но не догнала

Светлым пятном в стартовой партии для «Динамо» стал доигровщик Дик Коой, реализовавший все свои атаки. Его же удачная игра в начале второй партии позволила хозяевам повести со счётом 3:1. Однако казанцы и не думали давать шанс подопечным Колчина уйти в отрыв. Несколько классных подач в исполнении Никиты Алексеева, и вот уже «Зенит» повёл в счете — 5:4. Качели продолжились и дальше. Коварный планер Сергея Гранкина завершился эйсом, а перед этим были ещё удачные действия Кооя. И уже динамовцы вышли вперёд — 8:6.

Интересно, что этот отрыв хозяевам удалось держать вплоть до концовки партии. Но при счёте 21:19 в пользу «Динамо» на подачу вышел Михайлов и выполнил эйс. Колчин взял тайм-аут, чтобы сбить Максима с прицела, но игрок сборной России ответил ещё одной подачей на вылет. Казанцы сравняли счёт — 21:21. Тем не менее, игроки «Динамо» сохранили максимальную концентрацию и вырвали победу во втором сете после удачных действий на блоке — 25:23.

Казань не взяли

Третий сет вроде бы начался под диктовку казанского «Зенита», который повёл со счётом 5:2. Хозяевам удалось быстро вернуться в игру, и вплоть до концовки партии обе команды шли практически вровень. Никому не удавалось серьёзно оторваться. Цифры 19:18 горели на табло перед решающими мгновениями третьего сета. Только вот концовку подопечные Алекно провалили, позволив «Динамо» впервые в этой встрече выйти вперёд — 2:1 по сетам и 25:19 в партии.

Начало четвёртого сета прошло по похожему сценарию с третьим. «Зенит» повёл в счёте и даже стал наращивать преимущество — 10:6. Но на подаче Дика Кооя положение выровнялось — 10:10. В то же время небольшую травму получил доигровщик хозяев Александр Маркин, к которому подбежали доктора клуба и начали проверять состояние здоровья игрока, который очень здорово действовал на площадке в этой встрече.