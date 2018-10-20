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16:25 (мск), источник: Р-Спорт

Волейболистки сборной Сербии впервые в истории стали чемпионками мира

ИОКОГАМА (Япония), 20 окт — РИА Новости. Волейболистки сборной Сербии победили команду Италии в финальном матче чемпионата мира в Японии.

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Источник: AFP 2018

Встреча, состоявшаяся в субботу в Иокогаме, завершилась со счетом 3−2 (21:25, 25:14, 23:25, 25:19, 15:12) в пользу сербок, которые впервые выиграли чемпионат мира.

Бронзовые медали завоевала команда Китая, которая ранее в субботу в матче за третье место одержала победу над командой Нидерландов.

Сборная России на чемпионате мира не смогла преодолеть стадию второго группового раунда из трех.

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