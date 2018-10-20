Волейболистки сборной Сербии впервые в истории стали чемпионками мира
ИОКОГАМА (Япония), 20 окт — РИА Новости. Волейболистки сборной Сербии победили команду Италии в финальном матче чемпионата мира в Японии.
ИОКОГАМА (Япония), 20 окт — РИА Новости. Волейболистки сборной Сербии победили команду Италии в финальном матче чемпионата мира в Японии.
Встреча, состоявшаяся в субботу в Иокогаме, завершилась со счетом 3−2 (21:25, 25:14, 23:25, 25:19, 15:12) в пользу сербок, которые впервые выиграли чемпионат мира.
Бронзовые медали завоевала команда Китая, которая ранее в субботу в матче за третье место одержала победу над командой Нидерландов.
Сборная России на чемпионате мира не смогла преодолеть стадию второго группового раунда из трех.