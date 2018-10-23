«Финал четырёх» женского Кубка России пройдёт в Калининграде

Хозяином соревнований станет местный «Локомотив», который был включён в состав участников женской Суперлиги сезона-2018/19. На предварительном этапе подопечные Андрея Воронкова выиграли 7 матчей из 8.



Матчи «Финала четырёх» Кубка России пройдут 12—14 декабря во дворце спорта «Янтарный». Все участники финальной стадии турнира станут известны по итогам полуфинального этапа, который состоится 1—4 ноября .



Встречи в одной из полуфинальных групп также пройдут в Калининграде.



В прошлогоднем финале Кубка России казанское «Динамо» обыграло красноярский «Енисей» со счётом 3:0 (25:20, 25:18, 25:20).