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16:12 (мск), источник: Чемпионат.com

«Финал четырёх» женского Кубка России пройдёт в Калининграде

Всероссийская федерация волейбола приняла решение доверить право проведения «Финала четырёх» Кубка России среди женских команд Калининграду.

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Хозяином соревнований станет местный «Локомотив», который был включён в состав участников женской Суперлиги сезона-2018/19. На предварительном этапе подопечные Андрея Воронкова выиграли 7 матчей из 8.

Матчи «Финала четырёх» Кубка России пройдут 12—14 декабря во дворце спорта «Янтарный». Все участники финальной стадии турнира станут известны по итогам полуфинального этапа, который состоится 1—4 ноября.

Встречи в одной из полуфинальных групп также пройдут в Калининграде.

В прошлогоднем финале Кубка России казанское «Динамо» обыграло красноярский «Енисей» со счётом 3:0 (25:20, 25:18, 25:20).

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