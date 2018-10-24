Юрий Чередник покинул пост главного тренера женского московского ВК «Динамо»

Чередник является серебряным призером Олимпийских игр 1988 года в составе сборной СССР, также в его активе золото чемпионата Европы 1991 года. С 2014 по 2018 год он возглавлял женский российский волейбольный клуб «Енисей». На пост главного тренера «Динамо» был назначен летом 2018 года.