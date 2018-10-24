Юрий Чередник покинул пост главного тренера женского московского ВК «Динамо»
ТАСС, 24 октября. Юрий Чередник ушел с поста главного тренера женского московского волейбольного клуба «Динамо». Об этом сообщает
ТАСС, 24 октября. Юрий Чередник ушел с поста главного тренера женского московского волейбольного клуба «Динамо». Об этом сообщает
Контракт с 52-летним специалистом расторгнут по соглашению сторон.
Чередник является серебряным призером Олимпийских игр 1988 года в составе сборной СССР, также в его активе золото чемпионата Европы 1991 года. С 2014 по 2018 год он возглавлял женский российский волейбольный клуб «Енисей». На пост главного тренера «Динамо» был назначен летом 2018 года.
По итогам прошедшего сезона «Динамо» стало чемпионом России. Новый сезон национального первенства начнется в ноябре.