Врио губернатора Петербурга заявил, что город готов принять ЧМ по волейболу 2022 года

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) в конце сентября подала официальную заявку на проведение мужского чемпионата мира 2022 года.
«Действующий глава города отметил, что
Беглов также подтвердил данные ранее обязательства в части проведения в
Также в ходе рабочей встречи обсуждалась подготовка к Международному спортивному форуму 2019 года. В его программу войдут выставочные, образовательные и деловые мероприятия, связанные с развитием спортивной инфраструктуры, спортивного менеджмента и инвестиций.
Предполагается, что ведущими площадками Международного спортивного форума станут петербургский конгрессно- выставочный центр «Экспофорум», стадион «Санкт-Петербург»,