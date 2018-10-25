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15:33 (мск), источник: ТАСС

Врио губернатора Петербурга заявил, что город готов принять ЧМ по волейболу 2022 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Санкт-Петербург готов принять чемпионат мира по волейболу 2022 года. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов в ходе встречи с министром спорта РФ Павлом Колобковым.

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Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) в конце сентября подала официальную заявку на проведение мужского чемпионата мира 2022 года.

«Действующий глава города отметил, что Санкт-Петербург имеет обширный опыт проведения масштабных спортивных мероприятий и всю необходимую инфраструктуру, соответствующую международным стандартам и требованиям. Александр Беглов заявил о готовности города принять матчи чемпионата мира по волейболу в 2022 году», — говорится в сообщении пресс-службы городского правительства.

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Беглов также подтвердил данные ранее обязательства в части проведения в Санкт-Петербурге чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Кроме того, Колобков и врио губернатора обсудили вопросы подготовки города к чемпионату Европы по футболу в 2020 году.

Также в ходе рабочей встречи обсуждалась подготовка к Международному спортивному форуму 2019 года. В его программу войдут выставочные, образовательные и деловые мероприятия, связанные с развитием спортивной инфраструктуры, спортивного менеджмента и инвестиций.

Предполагается, что ведущими площадками Международного спортивного форума станут петербургский конгрессно- выставочный центр «Экспофорум», стадион «Санкт-Петербург», концертно-спортивный комплекс «Сибур-Арена», спортивный комплекс «Легкоатлетический манеж» и другие спортивные объекты города.

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