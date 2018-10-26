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15:31 (мск), источник: Чемпионат.com

«Дагестан» отстранён от участия в Высшей лиге «А» чемпионата России

Директорат Всероссийской федерации волейбола принял решение исключить махачкалинский клуб «Дагестан» из состава частников мужской Высшей лиги «А» чемпионата России.

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«В связи с нарушением командой «Дагестан» (Махачкала) п.п. 1.9−1.14 «Положения о чемпионате России 2019 года» и п.15.4 «Регламента ВФВ» отстранить указанную команду от дальнейшего участия в чемпионате России 2019 года по волейболу среди мужских команд Высшей лиги «А», — приводит текст решения официальный сайт ВФВ.

В одном из пунктов «Положения», которое было нарушено клубом, говорится следующее: к чемпионату допускаются команды, подавшие в Директорат необходимые документы, оплатившие заявочные взносы и штраф за минувшие сезоны (если они имеются).

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