«Дагестан» отстранён от участия в Высшей лиге «А» чемпионата России

«В связи с нарушением командой «Дагестан» (Махачкала) п.п. 1.9−1.14 «Положения о чемпионате России 2019 года» и п.15.4 «Регламента ВФВ» отстранить указанную команду от дальнейшего участия в чемпионате России 2019 года по волейболу среди мужских команд Высшей лиги «А», — приводит текст решения официальный сайт ВФВ.

В одном из пунктов «Положения», которое было нарушено клубом, говорится следующее: к чемпионату допускаются команды, подавшие в Директорат необходимые документы, оплатившие заявочные взносы и штраф за минувшие сезоны (если они имеются).