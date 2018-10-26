«Дагестан» отстранён от участия в Высшей лиге «А» чемпионата России
Директорат Всероссийской федерации волейбола принял решение исключить махачкалинский клуб «Дагестан» из состава частников мужской Высшей лиги «А» чемпионата России.
Директорат Всероссийской федерации волейбола принял решение исключить махачкалинский клуб «Дагестан» из состава частников мужской Высшей лиги «А» чемпионата России.
«В связи с нарушением командой «Дагестан» (Махачкала) п.п. 1.9−1.14 «Положения о чемпионате России 2019 года» и п.15.4 «Регламента ВФВ» отстранить указанную команду от дальнейшего участия в чемпионате России 2019 года по волейболу среди мужских команд Высшей лиги «А», — приводит текст решения официальный сайт ВФВ.
В одном из пунктов «Положения», которое было нарушено клубом, говорится следующее: к чемпионату допускаются команды, подавшие в Директорат необходимые документы, оплатившие заявочные взносы и штраф за минувшие сезоны (если они имеются).