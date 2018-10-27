Нгапет взорвал Казань. Яркий француз дебютировал в «Зените» с победы
«Зенит-Казань» вновь выносит соперников, а звёздный новичок радует болельщиков.
«Зенит-Казань» вновь выносит соперников, а звёздный новичок радует болельщиков.
Казанский «Зенит» и кемеровский «Кузбасс» подошли к очному матчу третьего тура Суперлиги без поражений. Сибиряки в первых двух встречах чемпионата не проиграли ни сета и отправились в Татарстан в ранге
В отличие от предыдущей встречи с «Динамо», казанцы вышли на площадку в статусе очевидного фаворита. На этой неделе к команде присоединились звёздные легионеры Мэттью Андерсон и Эрвен Нгапет, появление которых должно было добавить хозяевам мощи в атаке. Так что дружина Туомаса Саммельвуо в первом же выездном матче чемпионата столкнулась с тяжелейшим испытанием, но пасовать перед грозным соперником и не собиралась.
Началась встреча с эйса Максима Михайлова, который появился в стартовом сочетании на позиции доигровщика. Уже в следующих розыгрышах кемеровчане показали, что просто так ничего отдавать хозяевам не будут. Блок Ярослава Подлесных позволил «Кузбассу» выйти вперёд на два очка, но Михайлов быстро ответил своим блоком и счёт сравнял. У гостей же в дебюте поединка выпадал один из основных диагональных сборной России Виктор Полетаев. Его ошибка в атаке и два блока Артёма Вольвича помогли «Зениту» совершить рывок, и при 7:11 Саммельвуо вынужден был остановить игру
«Зенит», судя по всему, был готов к такому развитию событий, а потому уже через несколько розыгрышей организовал солидный отрыв на подаче Никиты Алексеева. Михайлов здорово пробил по линии, Вольвич поставил очередной блок, и вот уже казанцы впереди 21:18. Финский рулевой «Кузбасса» постарался спасти партию с помощью
Несмотря на мощную концовку сета, не покидало ощущение, что счёт не полностью отражал ход игры, и «Кузбасс» способен на большее. Начало второй партии только подтвердило это впечатление. Иван Демаков выдал серию хороших подач и помог своей команде оторваться в счёте — 6:2. Неприятностей хозяевам добавило неудачное падение Алексея Самойленко, повредившего руку. К счастью, серьёзной травмы Алексею удалось избежать и вскоре он вернулся на площадку. Вернулась и убедительная игра «Зенита». К середине партии клуб из Татарстана ликвидировал отставание.
Ближе к решающим минутам сета «Кузбасс» вновь перехватил инициативу, и тут же произошло поистине историческое событие. Впервые в майке «Зенит-Казани» в матче Суперлиги появился харизматичный француз Эрвен Нгапет. Центр волейбола «Санкт-Петербург» взорвался овациями, на что любимцы публики мгновенно ответили ярким и эффективным волейболом. Правда, вперёд команду тащил не Нгапет, а другой легионер — Мэттью Андерсон. Американец раз за разом набирал очки в трудных ситуациях и классно действовал в защите. У «Кузбасса» продолжал результативно и уверенно играть Полетаев, который оставил неудачное начало матча далеко позади.
Судьба сета закономерно решалась в самой концовке. Алексеев сделал классную скидку через руки блокирующих и помог казанцам выйти вперёд на два очка. Саммельвуо сразу же взял
Начало третьего сета практически полностью повторяло сценарий второй партии. «Кузбасс» вновь пустился в отрыв, в первую очередь, благодаря точным атакам Полетаева, которого здорово находил передачами Иван Лукьяненко. При 7:3 в пользу кемеровского коллектива Дмитрий Пашицкий закрыл блоком Михайлова и заставил тренера «Зенита» воспользоваться
Но полновесного «камбека» зрители казанской арены не увидели. Почувствовав горячее дыхание лучшего клуба мира, сибиряки исключили собственные ошибки и принялись наращивать перевес. Провальный отрезок «Зенита» пришёлся на мощные подачи Пашицкого. Дмитрий сделал эйс, затем у Кемерова отлично сработал блок, а ошибка Михайлова в атаке довела отставание «Зенита» до неприятных шести очков. Алекно использовал второй
Встреча перетекла в четвёртый игровой отрезок. На этот раз ни одной из команд не удалось добиться преимущества по итогам первых розыгрышей. Соперники понимали, что малейший спад может привести к печальным последствиям, а потому показывали волейбол высоко уровня, а заодно радовали болельщиков красивыми эпизодами. Полетаев забил гвоздь в половину площадки «Зенита» после долгого розыгрыша и прекрасной защиты партнёров, а Андерсон оставил соперников не у дел элегантной скидкой — 9:8.
Поддержал порыв Мэтта вставший на подачу Вольвич. Коварный планер блокирующего сборной России заставлял игроков «Кузбасса» ошибаться на приёме и терять атаки, а Саммельвуо без особой выгоды потратил оба
«Кузбасс» показал, что и в этом сезоне будет создавать проблемы другим фаворитам, но сильнее оказался «Зенит». Команда Владимира Алекно продолжает побеждать, причём в её игре просматривается огромный запас прочности и резерв для прогресса.