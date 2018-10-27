Нгапет взорвал Казань. Яркий француз дебютировал в «Зените» с победы

Казанский «Зенит» и кемеровский «Кузбасс» подошли к очному матчу третьего тура Суперлиги без поражений. Сибиряки в первых двух встречах чемпионата не проиграли ни сета и отправились в Татарстан в ранге вице-лидера турнира, а подопечные Владимира Алекно одолели московское «Динамо» лишь на тай-брейке, что отбросило их на шестое место. По факту же команды разделяло всего одно очко, и это только добавляло интриги предстоящему противостоянию.

В отличие от предыдущей встречи с «Динамо», казанцы вышли на площадку в статусе очевидного фаворита. На этой неделе к команде присоединились звёздные легионеры Мэттью Андерсон и Эрвен Нгапет, появление которых должно было добавить хозяевам мощи в атаке. Так что дружина Туомаса Саммельвуо в первом же выездном матче чемпионата столкнулась с тяжелейшим испытанием, но пасовать перед грозным соперником и не собиралась.

Пробить Вольвича — утопия

Началась встреча с эйса Максима Михайлова, который появился в стартовом сочетании на позиции доигровщика. Уже в следующих розыгрышах кемеровчане показали, что просто так ничего отдавать хозяевам не будут. Блок Ярослава Подлесных позволил «Кузбассу» выйти вперёд на два очка, но Михайлов быстро ответил своим блоком и счёт сравнял. У гостей же в дебюте поединка выпадал один из основных диагональных сборной России Виктор Полетаев. Его ошибка в атаке и два блока Артёма Вольвича помогли «Зениту» совершить рывок, и при 7:11 Саммельвуо вынужден был остановить игру тайм-аутом. Пауза пошла «Кузбассу» на пользу: резко прибавил Полетаев, да и партнёры не отставали от своего лидера. Изящная скидка Антона Карпухова через двойной блок довершила погоню — 15:15.

«Зенит», судя по всему, был готов к такому развитию событий, а потому уже через несколько розыгрышей организовал солидный отрыв на подаче Никиты Алексеева. Михайлов здорово пробил по линии, Вольвич поставил очередной блок, и вот уже казанцы впереди 21:18. Финский рулевой «Кузбасса» постарался спасти партию с помощью тайм-аута, но на этот раз пауза ничем кемеровчанам не помогла. Блок Лорана Алекно, две безошибочные атаки Михайлова и ещё один блок непробиваемого Вольвича позволили домашней команде уверенно довести стартовый сет до победы — 25:19.

Дебют Нгапета за «Зенит»

Несмотря на мощную концовку сета, не покидало ощущение, что счёт не полностью отражал ход игры, и «Кузбасс» способен на большее. Начало второй партии только подтвердило это впечатление. Иван Демаков выдал серию хороших подач и помог своей команде оторваться в счёте — 6:2. Неприятностей хозяевам добавило неудачное падение Алексея Самойленко, повредившего руку. К счастью, серьёзной травмы Алексею удалось избежать и вскоре он вернулся на площадку. Вернулась и убедительная игра «Зенита». К середине партии клуб из Татарстана ликвидировал отставание.

Ближе к решающим минутам сета «Кузбасс» вновь перехватил инициативу, и тут же произошло поистине историческое событие. Впервые в майке «Зенит-Казани» в матче Суперлиги появился харизматичный француз Эрвен Нгапет. Центр волейбола «Санкт-Петербург» взорвался овациями, на что любимцы публики мгновенно ответили ярким и эффективным волейболом. Правда, вперёд команду тащил не Нгапет, а другой легионер — Мэттью Андерсон. Американец раз за разом набирал очки в трудных ситуациях и классно действовал в защите. У «Кузбасса» продолжал результативно и уверенно играть Полетаев, который оставил неудачное начало матча далеко позади.

Судьба сета закономерно решалась в самой концовке. Алексеев сделал классную скидку через руки блокирующих и помог казанцам выйти вперёд на два очка. Саммельвуо сразу же взял тайм-аут, а при 22:23 не в пользу своей команды вновь прервал встречу. Больше шансов набрать заключительное очко было у «Зенита». Алексеев не попал в площадку на сетболе, но «Зенит» тут же снялся, а уже в следующем розыгрыше завершил партию благодаря прекрасной подаче Лорана Алекно — 27:25.

«Кузбасс» начинает — и выигрывает

Начало третьего сета практически полностью повторяло сценарий второй партии. «Кузбасс» вновь пустился в отрыв, в первую очередь, благодаря точным атакам Полетаева, которого здорово находил передачами Иван Лукьяненко. При 7:3 в пользу кемеровского коллектива Дмитрий Пашицкий закрыл блоком Михайлова и заставил тренера «Зенита» воспользоваться тайм-аутом. После паузы казанцам удалось подобраться к оппонентам на подаче Михайлова, а в одном из розыгрышей первое очко за «Зенит» набрал Нгапет.

Но полновесного «камбека» зрители казанской арены не увидели. Почувствовав горячее дыхание лучшего клуба мира, сибиряки исключили собственные ошибки и принялись наращивать перевес. Провальный отрезок «Зенита» пришёлся на мощные подачи Пашицкого. Дмитрий сделал эйс, затем у Кемерова отлично сработал блок, а ошибка Михайлова в атаке довела отставание «Зенита» до неприятных шести очков. Алекно использовал второй тайм-аут, но спасти сет хозяевам не удалось. В концовке казанцы подравняли игру, шикарный пайп удался Нгапету, но кемеровчане сохранили концентрацию и оставили третью партию за собой — 25:20.

«Зенит» не хотел играть тай-брейк

Встреча перетекла в четвёртый игровой отрезок. На этот раз ни одной из команд не удалось добиться преимущества по итогам первых розыгрышей. Соперники понимали, что малейший спад может привести к печальным последствиям, а потому показывали волейбол высоко уровня, а заодно радовали болельщиков красивыми эпизодами. Полетаев забил гвоздь в половину площадки «Зенита» после долгого розыгрыша и прекрасной защиты партнёров, а Андерсон оставил соперников не у дел элегантной скидкой — 9:8.

Поддержал порыв Мэтта вставший на подачу Вольвич. Коварный планер блокирующего сборной России заставлял игроков «Кузбасса» ошибаться на приёме и терять атаки, а Саммельвуо без особой выгоды потратил оба тайм-аута. Уйти с неприятной для себя расстановки кемеровская команда смогла, только получив отставание в семь баллов. Казанцы явно поймали кураж. Тройной блок уверенно «прошил» Нгапет, приведя в восторг трибуны. Эйсом отметился Андерсон. Помогали хозяевам быстрее завершить встречу и волейболисты «Кузбасса», начавшие ошибаться чаще обычного. «Зенит» не собирался отпускать соперника, да и сил сопротивляться казанской машине у кемеровчан не осталось. Очередная атака гостей была намертво закрыта блоком, и болельщики «Зенита» в едином порыве встали на ноги в ожидании победного очка. Ждать пришлось недолго — первый же из восьми матчболов был уверенно реализован ещё одним классным блоком — 25:16.