Маричев будет тренировать ЖВК «Протон», который допущен до чемпионата России

«Работать с главной командой клуба в предстоящем сезоне будет Юрий Маричев. Он подписал контракт и работает с волейболистками в игровом зале на тренировках. Занятия проводятся в ФОК “Звездный”. Там же команда намерена начать 11 ноября сезон. Первый соперник — “Сахалин” (Сахалинская область)», — говорится в сообщении.

Маричев до последнего времени работал в саратовском клубе «Протон-БАЭС», который в минувшем сезоне занял в чемпионате России шестое место. В конце сентября «Протон-БАЭС» не был допущен до участия в чемпионате России в сезоне-2018/19. Вместо него Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) заявила другую команду из Саратовской области «Протон-Саратов».