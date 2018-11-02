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13:23 (мск), источник: Р-Спорт

Маричев будет тренировать ЖВК «Протон», который допущен до чемпионата России

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Экс-главный тренер женской сборной России по волейболу Юрий Маричев подписал контракт с клубом «Протон-Саратов», который получил лицензию для выступления в чемпионате России среди женских команд, сообщается на официальной странице клуба в сети «ВКонтакте».

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«Работать с главной командой клуба в предстоящем сезоне будет Юрий Маричев. Он подписал контракт и работает с волейболистками в игровом зале на тренировках. Занятия проводятся в ФОК “Звездный”. Там же команда намерена начать 11 ноября сезон. Первый соперник — “Сахалин” (Сахалинская область)», — говорится в сообщении.

Вконтакте

Маричев до последнего времени работал в саратовском клубе «Протон-БАЭС», который в минувшем сезоне занял в чемпионате России шестое место. В конце сентября «Протон-БАЭС» не был допущен до участия в чемпионате России в сезоне-2018/19. Вместо него Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) заявила другую команду из Саратовской области «Протон-Саратов».

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