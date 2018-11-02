Волейболистки «Минчанки» узнали соперников в Лиге чемпионов

Белорусский клуб благодаря успешному выступлению в прошлом сезоне в Кубке ЕКВ (второе место) получил право, минуя квалификацию, сыграть в решающей стадии Лиги чемпионов.

«Минчанка» сыграет в группе С вместе с итальянской «Новаррой», французским «Канном» и победителем пары из квалификации «Будовляны» (Лодзь, Польша)/"Милюз (Франция).

Матчи групповой стадии Лиги чемпионов пройдут с 20 ноября по 26 февраля. «Минчанка» стала первым волейбольным клубом из Беларуси, выступающим в решающей стадии самого престижного клубного турнира.