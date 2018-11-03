«Енисей» победил «Уралочку-НТМК» в матче полуфинального этапа Кубка России
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Волейболистки красноярского «Енисея» обыграли екатеринбургскую «Уралочку-НТМК» в матче полуфинального этапа Кубка России.
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Волейболистки красноярского «Енисея» обыграли екатеринбургскую «Уралочку-НТМК» в матче полуфинального этапа Кубка России.
Встреча группы В, состоявшаяся в субботу в Красноярске, завершилась со счетом 3−1 (25:22, 25:12, 14:25, 25:20) в пользу хозяек площадки.
В другом матче этого квартета краснодарское «Динамо» нанесло поражение череповецкой «Северянке» — 3−0 (25:18, 25:17, 25:22).
В заключительном туре группового этапа в воскресенье «Енисей» сыграет с «Северянкой», а «Динамо» встретится с «Уралочкой-НТМК».