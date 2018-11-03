Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Сахалин» в полуфинале Кубка России
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Сахалин» в матче полуфинального этапа Кубка России.
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Сахалин» в матче полуфинального этапа Кубка России.
Встреча группы А, матчи которой проходят в Калининграде, завершилась со счетом 3−0 (25:14, 25:13, 25:20) в пользу «бело-голубых».
В другом матче группы уфимский «Самрау-УГНТУ» победил петербургскую «Ленинградку» со счетом 3−0 (28:26, 25:23, 30:28).
В заключительном туре «Динамо» в воскресенье сыграет с «Ленинградкой», а «Самрау-УГНТУ» — с «Сахалином».