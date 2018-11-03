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21:46 (мск), источник: Р-Спорт

Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Сахалин» в полуфинале Кубка России

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Сахалин» в матче полуфинального этапа Кубка России.

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Встреча группы А, матчи которой проходят в Калининграде, завершилась со счетом 3−0 (25:14, 25:13, 25:20) в пользу «бело-голубых».

В другом матче группы уфимский «Самрау-УГНТУ» победил петербургскую «Ленинградку» со счетом 3−0 (28:26, 25:23, 30:28).

В заключительном туре «Динамо» в воскресенье сыграет с «Ленинградкой», а «Самрау-УГНТУ» — с «Сахалином».

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