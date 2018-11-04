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17:28 (мск), источник: Р-Спорт

Волейболисты санкт-петербургского «Зенита» вышли в «Финал четырех» Кубка России

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Волейболисты санкт-петербургского «Зенита» по итогам полуфинального раунда Кубка России квалифицировались в «Финал четырех».

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В воскресенье в Новосибирске «Зенит» в матче группы А победил новокуйбышевскую «Нову» со счетом 3−1 (25:23, 25:21, 23:25, 25:19). В другой встрече этой группы новосибирский «Локомотив» обыграл «Ярославич» из Ярославля со счетом 3−1 (25:18, 25:22, 22:25, 25:20).

«Зенит» с тремя победами в трех матчах занял первое место в группе и вышел в «Финал четырех» Кубка России, который пройдет 14—15 декабря в Казани.

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