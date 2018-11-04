Волейболисты санкт-петербургского «Зенита» вышли в «Финал четырех» Кубка России

В воскресенье в Новосибирске «Зенит» в матче группы А победил новокуйбышевскую «Нову» со счетом 3−1 (25:23, 25:21, 23:25, 25:19). В другой встрече этой группы новосибирский «Локомотив» обыграл «Ярославич» из Ярославля со счетом 3−1 (25:18, 25:22, 22:25, 25:20).