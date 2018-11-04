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18:11 (мск), источник: Чемпионат.com

«Факел» вышел в «Финал четырёх» Кубка России, обыграв «Динамо-ЛО»

Волейболисты «Факела» из Нового Уренгоя одержали третью победу в рамках полуфинального этапа розыгрыша Кубка России по волейболу среди мужских команд и вышел в «Финал четырёх», заняв первое место в группе «Б».

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В матче третьего тура команда из Нового Уренгоя в трёх партиях обыграла «Динамо-ЛО» со счётом 3:0 (25:15, 25:20, 25:15).

В заключительном матче группы «Б» московское «Динамо» встретится с уфимским «Уралом».

Волейбол. Кубок России. Мужчины. Полуфинальный этап
Группа «Б». Москва. Третий тур

«Факел» (Новый Уренгой) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская обл.) — 3:0 (25:15, 25:20, 25:15)

Победители трёх групп, а также казанский «Зенит» сыграют в «Финале четырёх» Кубка России, который пройдёт 14—15 декабря. Подопечные Владимира Алекно являются действующими обладателями трофея.

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