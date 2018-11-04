Казанское «Динамо» пробилось в «Финал четырех» Кубка России

В воскресенье в Казани местное «Динамо» в заключительном матче группы Б победило «Динамо-Метар» из Челябинска со счетом 3−0 (25:23, 25:17, 25:17). В другой встрече этой группы подмосковное «Заречье-Одинцово» обыграло «Приморочку» из Владивостока со счетом 3−0 (25:23, 25:19, 25:19).