Казанское «Динамо» пробилось в «Финал четырех» Кубка России
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Волейболистки казанского «Динамо» по итогам полуфинального этапа Кубка России вышли в «Финал четырех».
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Волейболистки казанского «Динамо» по итогам полуфинального этапа Кубка России вышли в «Финал четырех».
В воскресенье в Казани местное «Динамо» в заключительном матче группы Б победило «Динамо-Метар» из Челябинска со счетом 3−0 (25:23, 25:17, 25:17). В другой встрече этой группы подмосковное «Заречье-Одинцово» обыграло «Приморочку» из Владивостока со счетом 3−0 (25:23, 25:19, 25:19).
Казанские волейболистки с тремя победами в трех матчах заняли первое место в группе и отобрались в «Финал четырех» Кубка России, который пройдет