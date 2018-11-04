Волейболисты кемеровского «Кузбасса» стали участниками «Финала четырех» Кубка России

В воскресенье в Сургуте «Кузбасс» в заключительном матче группы В проиграл местному клубу «Газпром-Югра» со счетом 2−3 (25:20, 25:20, 21:25, 21:25, 10:15). В другой встрече этой группы белгородское «Белогорье» победило красноярский «Енисей» со счетом 3−1 (21:25, 25:22, 25:18, 25:22).