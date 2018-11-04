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4 ноября, источник: Р-Спорт

Волейболистки московского «Динамо» вышли в «Финал четырех» Кубка России

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Волейболистки московского «Динамо» по итогам полуфинального этапа Кубка России вышли в «Финал четырех» турнира.

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Источник: РИА "Новости"

«Динамо» в воскресенье в заключительном матче группы А, игры которой проходили в Калининграде, обыграло «Ленинградку» из Санкт-Петербурга со счетом 3−2 (25:13, 25:22, 18:25, 22:25, 15:7).

В другой встрече квартета А волейболистки уфимского клуба «Самрау-УГНТУ» обыграли «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 3−1.

Московская команда с тремя победами в трех матчах заняла первое место в группе и вышла в «Финал четырех», который пройдет 13—14 декабря в Калининграде.

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