Волейболистки московского «Динамо» вышли в «Финал четырех» Кубка России
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Волейболистки московского «Динамо» по итогам полуфинального этапа Кубка России вышли в «Финал четырех» турнира.
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Волейболистки московского «Динамо» по итогам полуфинального этапа Кубка России вышли в «Финал четырех» турнира.
«Динамо» в воскресенье в заключительном матче группы А, игры которой проходили в Калининграде, обыграло «Ленинградку» из
В другой встрече квартета А волейболистки уфимского клуба «Самрау-УГНТУ» обыграли «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 3−1.
Московская команда с тремя победами в трех матчах заняла первое место в группе и вышла в «Финал четырех», который пройдет