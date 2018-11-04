Волейболистки московского «Динамо» вышли в «Финал четырех» Кубка России

Источник: РИА "Новости"

«Динамо» в воскресенье в заключительном матче группы А, игры которой проходили в Калининграде, обыграло «Ленинградку» из Санкт-Петербурга со счетом 3−2 (25:13, 25:22, 18:25, 22:25, 15:7).

В другой встрече квартета А волейболистки уфимского клуба «Самрау-УГНТУ» обыграли «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 3−1.