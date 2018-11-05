Это вообще законно? Как «Локомотив», «Белогорье» и «Динамо» вылетели из Кубка
Неужели опять в финале «Зенит» сыграет против «Зенита»? А «Динамо» — против «Динамо»?
Неужели опять в финале «Зенит» сыграет против «Зенита»? А «Динамо» — против «Динамо»?
В шести российских городах прошли полуфинальные турниры за право сыграть в «Финалах четырёх» Кубка России по волейболу. И если у женщин все завершилось довольно предсказуемо, то у мужчин…
… Вылетели сразу несколько
В полуфинальном этапе Кубка России принимали участие по 12 мужских и женских команд. В каждой группе выступали по четыре клуба, и только победители квартетов становились обладателями путёвок в «Финал четырёх». Среди мужчин дальше прошли «Зенит» из
Финальная стадия женского Кубка России состоится
В группе «А» мужского полуфинала Кубка России в Новосибирске всё должно было решиться в противостоянии местного «Локомотива» и питерского «Зенита». Однако свои соображения на этот счёт были у новокуйбышевской «Новы». Команда из Самарской области повергла в шок болельщиков «Локомотива», не отдав грозному оппоненту ни сета.
Подопечные Пламена Константинова никак не могли справиться с поймавшими кураж игроками «Новы», а потому явно нервничали. Взорвал ситуацию спорный момент в концовке третьей партии. Либеро «Локо» Роман Мартынюк спас «мёртвый» мяч, после чего тот перелетел через сетку угодил в голову Денису Бирюкову. Арбитры сначала присудили очко сибирякам, установив на табло равный счёт 24:24, но после взятого «Новой» видеоповтора отменили ошибочное решение и потребовали переиграть розыгрыш. Дружина Константина Брянского тут же набрала решающее 25-е очко, а наставник «Локомотива» и исполняющий обязанности капитана поляк Фабиан Джизга ещё долго апеллировали к судьям, пытаясь переложить на них ответственность за сенсационную неудачу.
Несмотря на неожиданное начало домашнего полуфинала, у «Локомотива» оставались шансы на победу в группе, но и в матче с «Зенитом» у команды Константинова мало что получалось. Зато «Нову» стартовый успех только раззадорил. Волейболисты из Самарской области легко переиграли «Ярославич», а затем даже навязали неплохое сопротивление петербуржцам. Правда, в решающий момент «Зенит» расслабленности не допустил и
Московское «Динамо» в группе «Б» также не смогло воспользоваться преимуществом домашней площадки. Ключевой стала встреча второго тура, в которой
В группе «В» в Сургуте «Белогорью» было необходимо прервать череду поражений от «Кузбасса», но подопечные Туомаса Саммельвуо в пятый раз кряду оставили «львов» ни с чем. Любопытно, что предыдущие четыре поражения от кемеровчан «Белогорье» терпело при четырёх разных тренерах, и для каждого из них та неудача становилась роковой. Слободан Ковач пока пост сохранил, хотя и не смог решить задачу по выходу в «Финал четырёх». «Кузбасс» же ещё раз доказал, что в этом сезоне от него стоит ждать многого. Особенно хорош в составе кемеровчан был Виктор Полетаев, показавший гроссмейстерскую реализацию атак — 70%, а в игре с «Газпромом-Югра» диагональный сборной России и вовсе продемонстрировал сумасшедшие 88% эффективности в нападении.
У женщин полуфинальная стадия прошла спокойнее. Фавориты смогли убить сразу двух зайцев: завоевать путёвку в «Финал четырёх» и в боевых условиях проверить готовность к стартующему чемпионату России. Матчи группы «А» проходили в Калининграде без участия местной команды, но московское «Динамо» это нисколько не смутило. Команда Александра Сукомела разгромила «Самрау-УГНТУ» и «Сахалин», а затем без труда взяла у «Ленинградки» необходимые для победы в группе два сета, после чего наставники решили проверить ближайший резерв. К локальным неожиданностям отнесём классные победы уфимского клуба из Высшей лиги «А» над выступающими в Суперлиге «Ленинградкой» и «Сахалином».
Казанскому «Динамо» на домашнем этапе в группе «Б» предстоял хороший тест в виде матча с «Заречьем-Одинцово», но на деле борьбы на площадке не получилось. Коллектив Ришата Гилязутдинова в трёх встречах не отдал оппоненткам ни сета, оставив за бортом «Финала четырёх» «Заречье», «Динамо-Метар» и «Приморочку». В квартете «В» в Красноярске без поражений обошёлся местный «Енисей». Сибирячки сломили сопротивление краснодарского «Динамо», «Северянки» и второго состава «Уралочки-НТМК».
Кубок России среди мужских команд
«Финал четырёх». Казань, 14−15 декабря
Состав участников: «Зенит-Казань» (Казань), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Кузбасс» (Кемерово), «Факел» (Новый Уренгой)
Кубок России среди женских команд
«Финал четырёх». Калининград, 13−14 декабря
Состав участников: «Локомотив» (Калининградская область), «Динамо» (Москва), «Динамо» (Казань), «Енисей» (Красноярск).