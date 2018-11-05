Это вообще законно? Как «Локомотив», «Белогорье» и «Динамо» вылетели из Кубка

В шести российских городах прошли полуфинальные турниры за право сыграть в «Финалах четырёх» Кубка России по волейболу. И если у женщин все завершилось довольно предсказуемо, то у мужчин…

… Вылетели сразу несколько топ-клубов, к тому же ни одному хозяину площадки не удалось реализовать преимущество родных стен. Ну и не обошлось без драматичных развязок, подвигов и даже судейских скандалов.

Круг претендентов сузился

В полуфинальном этапе Кубка России принимали участие по 12 мужских и женских команд. В каждой группе выступали по четыре клуба, и только победители квартетов становились обладателями путёвок в «Финал четырёх». Среди мужчин дальше прошли «Зенит» из Санкт-Петербурга, кемеровский «Кузбасс» и новоуренгойский «Факел». Четвёртым претендентом на титул станет «Зенит-Казань», пропускавший полуфинал на правах хозяина «Финала четырёх», который пройдёт в столице Татарстана 14—15 декабря .

Финальная стадия женского Кубка России состоится 13—14 декабря в Калининграде. За первый трофей в истории только что созданному «Локомотиву» из Калининградской области предстоит побороться с сильнейшими клубами страны: московским и казанским «Динамо», а также красноярским «Енисеем». И многое будет зависеть от результатов жеребьёвки полуфинальных пар «Финалов четырёх», которая запланирована на 12 ноября.

«Локомотив» проехал мимо «Финала четырёх»

В группе «А» мужского полуфинала Кубка России в Новосибирске всё должно было решиться в противостоянии местного «Локомотива» и питерского «Зенита». Однако свои соображения на этот счёт были у новокуйбышевской «Новы». Команда из Самарской области повергла в шок болельщиков «Локомотива», не отдав грозному оппоненту ни сета.

Подопечные Пламена Константинова никак не могли справиться с поймавшими кураж игроками «Новы», а потому явно нервничали. Взорвал ситуацию спорный момент в концовке третьей партии. Либеро «Локо» Роман Мартынюк спас «мёртвый» мяч, после чего тот перелетел через сетку угодил в голову Денису Бирюкову. Арбитры сначала присудили очко сибирякам, установив на табло равный счёт 24:24, но после взятого «Новой» видеоповтора отменили ошибочное решение и потребовали переиграть розыгрыш. Дружина Константина Брянского тут же набрала решающее 25-е очко, а наставник «Локомотива» и исполняющий обязанности капитана поляк Фабиан Джизга ещё долго апеллировали к судьям, пытаясь переложить на них ответственность за сенсационную неудачу.

Несмотря на неожиданное начало домашнего полуфинала, у «Локомотива» оставались шансы на победу в группе, но и в матче с «Зенитом» у команды Константинова мало что получалось. Зато «Нову» стартовый успех только раззадорил. Волейболисты из Самарской области легко переиграли «Ярославич», а затем даже навязали неплохое сопротивление петербуржцам. Правда, в решающий момент «Зенит» расслабленности не допустил и всё-таки оформил билет в казанский «Финал четырёх».

Кемеровское заклятие «Белогорья»

Московское «Динамо» в группе «Б» также не смогло воспользоваться преимуществом домашней площадки. Ключевой стала встреча второго тура, в которой бело-голубые уступили «Факелу». Подопечные Бориса Колчина отдали соперникам всего 15 очков в первом сете, но затем напрочь потеряли концентрацию и вернуться в игру не смогли. В заключительный день турнира столичное «Динамо» легко справилось с «Уралом» и должно было болеть за одноклубников из Ленинградской области. Но «Факел» исторический шанс не упустил и впервые с 2006 года вышел в «Финал четырёх». Причём команда Камило Плачи сделала это без ушедших в межсезонье лидеров Власова, Лихошерстова и Мороза.

В группе «В» в Сургуте «Белогорью» было необходимо прервать череду поражений от «Кузбасса», но подопечные Туомаса Саммельвуо в пятый раз кряду оставили «львов» ни с чем. Любопытно, что предыдущие четыре поражения от кемеровчан «Белогорье» терпело при четырёх разных тренерах, и для каждого из них та неудача становилась роковой. Слободан Ковач пока пост сохранил, хотя и не смог решить задачу по выходу в «Финал четырёх». «Кузбасс» же ещё раз доказал, что в этом сезоне от него стоит ждать многого. Особенно хорош в составе кемеровчан был Виктор Полетаев, показавший гроссмейстерскую реализацию атак — 70%, а в игре с «Газпромом-Югра» диагональный сборной России и вовсе продемонстрировал сумасшедшие 88% эффективности в нападении.

Два «Динамо» и «Енисей» к сезону готовы

У женщин полуфинальная стадия прошла спокойнее. Фавориты смогли убить сразу двух зайцев: завоевать путёвку в «Финал четырёх» и в боевых условиях проверить готовность к стартующему чемпионату России. Матчи группы «А» проходили в Калининграде без участия местной команды, но московское «Динамо» это нисколько не смутило. Команда Александра Сукомела разгромила «Самрау-УГНТУ» и «Сахалин», а затем без труда взяла у «Ленинградки» необходимые для победы в группе два сета, после чего наставники решили проверить ближайший резерв. К локальным неожиданностям отнесём классные победы уфимского клуба из Высшей лиги «А» над выступающими в Суперлиге «Ленинградкой» и «Сахалином».

Казанскому «Динамо» на домашнем этапе в группе «Б» предстоял хороший тест в виде матча с «Заречьем-Одинцово», но на деле борьбы на площадке не получилось. Коллектив Ришата Гилязутдинова в трёх встречах не отдал оппоненткам ни сета, оставив за бортом «Финала четырёх» «Заречье», «Динамо-Метар» и «Приморочку». В квартете «В» в Красноярске без поражений обошёлся местный «Енисей». Сибирячки сломили сопротивление краснодарского «Динамо», «Северянки» и второго состава «Уралочки-НТМК».