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20:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Подарок своими руками. «Зенит» в тысячном матче разбил «Белогорье»

Белгородцы мечтали испортить Казани праздник, но «Зенит» на голову сильнее. И он это доказал.

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Организаторы домашних матчей казанского «Зенита» активно работают ради того, чтобы болельщики приходили в центр волейбола «Санкт-Петербург», как на праздник. Однако подготовка к матчу четвёртого тура чемпионата России велась с небывалым размахом, ведь он должен был стать тысячным в истории клуба. Первые 1000 зрителей получили памятные подарки, а перед началом игры состоялось яркое шоу по следам важнейших матчей и побед «Зенита».

На юбилей к команде Владимира Алекно приехало «Белогорье». Пожалуй, более классной вывески для такого случая и не придумаешь. Обе команды подошли к принципиальному поединку без поражений в чемпионате, так что победитель мог претендовать на лидерство. Впрочем, и букмекеры, и большинство специалистов не сомневались в успехе хозяев.

Андерсон уводит «Зенит» в отрыв

Стартовые розыгрыши обе команды провели сконцентрированно, практически без ошибок на приёме и в атаке. Впервые выйти вперёд с разницей в два очка удалось «Зениту». Эрвен Нгапет создал соперникам трудности на приёме, после чего Максим Михайлов заработал очко — 6:4. Равная игра продолжилась. Обе команды уверенно действовали на приёме и быстро снимались. Нарушил баланс Максим Михайлов, который исполнил мощный удар и довёл преимущество «Зенита» до трёх очков.

В следующем же розыгрыше Денис Земчёнок не попал в площадку — 16:12. Слободан Ковач сначала использовал видеоповтор, который подтвердил ошибку белгородца, а затем сразу же взял тайм-аут. После тренерской паузы перевес казанцев продолжил расти. Первый эйс в матче исполнил Мэттью Андерсон, вновь ошибся Земчёнок, и «Белогорье» мигом оказалось в труднейшей ситуации — 13:19. В концовке партии зрители к своему удовольствию увидели один из редких длинных розыгрышей, который классным ударом завершил Эрвен Нгапет. А точку в первом сете поставила ошибка канадского легионера «Белогорья» Джона Гордона Перрина — 25:17 в пользу «Зенита».

«Зенит» догнал и перегнал соперника

Второй сет белгородцы начали мощнее и быстро создали хороший задел на подаче Перрина. После блока Земченка счёт стал 4:1 в пользу «львов». «Зенит» стабилизировал отставание, но ошибка Артёма Вольвича в нападении позволила белгородцам оторваться уже на четыре очка — 8:4. Владимир Алекно почувствовал, что надо вносить коррективы в игру и выпустил вместо сына Лорана Александра Бутько. После смены связующего «Зенит» сразу же выиграл три очка на подаче Андерсона и сравнял счёт — 10:10. Однако «Белогорье», потеряв хорошее преимущество, не расстроилось, а продолжило цепляться за свои шансы.

На финишном отрезке второго сета «Зенит» добыл небольшой перевес после эйса Михайлова — 21:19, подопечные Ковача тут же восстановили равенство, но серия подач Нгапета помогла клубу из Татарстана оставить за собой и второй сет. Не смогли сбить настрой француза и два подряд тайм-аута Ковача. Решающее очко своей команде принёс Вольвич, закрывший атаку Перрина.

Невезение белгородского канадца

В третьем сете у «Зенита» на позиции связующего на площадку вернулся Лоран Алекно. Гостям необходимо было прибавлять, но начало третьего сета сложилось не в их пользу. Андерсон четырежды кряду здорово ввёл мяч в игру, а его же атака принесла казанцам четвёртое очко — 4:0. «Белогорье» пустилось в погоню, по ходу которой здорово действовал Земчёнок. При 6:7 Денис ещё и подал навылет. Но равенство на табло продержалось недолго: дружина Алекно вновь рванула вперёд. Отличную скидку через тройной блок исполнил Андерсон, а Аленко-младший выбил оппонентов с приёма, заставив Ковача прерывать игру тайм-аутом.

Положение белгородцев постепенно становилось критическим, причём во многом из-за собственных ошибок. Никак не получалось атаковать по линии у Петрича, разладился приём, а да к тому же у казанцев нащупал подачу Михайлов. Максим исполнил пять роскошных подач и помог «Белогорью» сняться только при счёте 19:11 в свою пользу. По сути, результат был предопределён. «Зенитовцы» под занавес встречи решили порадовать болельщиков настоящей волейбольной красотой. Особенно эффектным получился удар Нгапета, после которого зал взорвался от восторга. В самой концовке белгородцы немного подтянулись в счёте, но полноценный камбэк устроить не смогли. Примечательно, что победа «Зенита» была официально оформлена после ошибки Перрина на приёме. Канадец в целом отыграл неплохо, но именно его оплошности всякий раз завершали сет.

Казанский «Зенит» в тысячном матче в своей истории уверенно победил своего самого принципиального соперника. Подопечные Алекно в свой праздник подарили болельщикам массу позитивных эмоций, а заодно выиграли четвёртый матч подряд. Белгородцы уступили впервые в этом сезоне Суперлиги, но при масштабных изменениях в команде неудачи неизбежны. Противостояние «Зенита-Казань» и «Белогорья» будет продолжаться, но на данный момент лидер в нём очевиден.

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