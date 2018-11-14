Стали известны все участники группового этапа волейбольной Лиги чемпионов

Источник: РИА "Новости"

В результате жеребьевки, которая состоялась ранее в Будапеште (Венгрия), клубы были разбиты на пять групп. Казанский «Зенит» выступит в группе A, где его соперниками станут «Франкфурт», турецкий клуб «Халькбакн» (Анкара), а также бельгийский «Кнак» (Руселаре). Московское «Динамо» попало в группу E, где сыграет с французским «Туром», итальянской «Перуджей» и турецким «Аркасом» (Измир).

Соперниками петербургского «Зенита» по группе C будут немецкий «Фридрихсхафен», словенская «Любляна» и «Шомон». В квартете B сыграют итальянские «Чивитанова» и «Модена», польская «Закса» (Кендзежин-Козле), а также чешский клуб «Карловарско» (Карловы Вары). Соперниками по группе D станут польские «Скра» (Белхатув) и «Треф» (Гданьск), немецкий «Берлин» и бельгийский «Нолико» (Маасейк).

По две лучшие команды из каждой группы и три лучших клуба из занявших третьи места выйдут в плей-офф. Из их числа будет выбран хозяин «Финала четырех», который сразу попадет в финальный раунд розыгрыша. Остальные 12 команд примут участие в плей-офф, по итогам которого будут определены шесть лучших. Эти шесть клубов проведут еще один турнир на выбывание, где выявят три команды, которые присоединятся к хозяину «Финала четырех».