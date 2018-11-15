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20:10 (мск), источник: ТАСС

Чемпионат мира по волейболу впервые в истории пройдет в России в 2022 году

ТАСС, 15 ноября. Чемпионат мира по волейболу 2022 года среди мужских команд пройдет в России. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

Выборы страны — хозяйки чемпионата мира — 2022 прошли на конгрессе Международной федерации волейбола (FIVB). Отмечается, что города, в которых пройдет турнир, а также сроки проведения соревнований будут определены на административном совете Международной федерации волейбола в середине февраля 2019 года.

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«Я с большой гордостью информирую — Россия примет чемпионат мира по волейболу в 2022 году, — сказал президент ВФВ Станислав Шевченко. — Международная федерация доверила проведение такого значимого турнира именно России, это для нас большая честь и ответственность. Наша страна имеет богатейшую историю организации главных спортивных турниров — это чемпионаты мира по волейболу 1952 и 1962 годов, Олимпиада-80 в Москве, Олимпийские игры в Сочи, чемпионат мира по футболу. За это время в СССР, а позже в Россию, приезжали бороться за золотые медали крупнейших международных соревнований лучшие спортсмены по многим видам спорта, и теперь эту славную плеяду продолжит чемпионат мира по волейболу среди мужских команд — 2022».

«Этот турнир — это дань уважения нашим болельщикам, спортсменам, ветеранам, руководству страны, всем заинтересованным людям. В нашей стране огромное количество любителей и преданных нашему спорту фанатов, они заслуживают того, чтобы вживую увидеть звезд мирового волейбола на домашнем чемпионате», — добавил глава ВФВ.

В сентябре ВФВ начала процесс подачи заявки на проведение турнира.

Чемпионаты мира по волейболу проводятся раз в четыре года. Соревнования мужских команд проходят с 1949 года, турниры женских сборных — с 1952-го. Дважды мужские чемпионаты мира проходили в СССР (1952, 1962), женские — трижды (1952, 1962, 1978). Россия ни разу не принимала чемпионаты мира по волейболу.

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